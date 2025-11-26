Klare Sache in Balingen! Aspach siegt 4:0 und erobert Rang 2 zurück



Nach dem weißen und durchgefrorenen Rasen am Freitagabend präsentierte sich der Platz im Nachholspiel bei nasskaltem Wetter zwar in Grün, war trotz der Tiefe aber dennoch gut bespielbar. Dennoch bevorzugten beide Teams zunächst die Fehlervermeidung und die Partie spielte sich im Mittelfeld ab. Der erste Torschuss ging nach einer Viertelstunde auf das Konto der gastgebenden TSG, doch Ole Deiningers Versuch kullerte am langen SG-Pfosten vorbei.

Dann nahm die Sonnenhof-Offensive Fahrt auf, kamen durch Volkan Celiktas (19.) und Michael Kleinschrodt (20.) zu den ersten Abschlüssen mit dem gleichen Ergebnis wie zuvor auf Balinger Seite. Diese hatten nun auch zunehmend mehr mit der Abwehrarbeit zu tun, im Anschluss an eine Pollex-Ecke kam Kleinschrodt zum Kopfball, doch TSG-Keeper Elvin Kovac war noch rechtzeitig zur Stelle (28.). Kovac gönnte mit einem groben Abspielfehler Kleinschrodt Sekunden später aber eine zweite Chance, die der Stürmer zur Aspacher Führung nutzte (29.).

Der Ball klebte fortan nur noch an den Füßen der Gäste und beinahe hätte Goalgetter Fabian Eisele erhöht, scheiterte mit seinem Knaller aber am wieder wachen Kovac. Dennoch ging es mit einem 2:0 für Großaspach in die Pause: Nach einer weiteren Ecke flog die kurze TSG-Abwehr vor die Füße von Luca Molinari, der aus 20 Metern Ball und Herz in die Hand nahm - der noch abgefälschte stramme Flachschuss landete im linken unteren Toreck (35.).



Die Dominanz aus dem ersten Durchgang brachte die SG94 auch in der zweiten Halbzeit auf den Platz. In der 49. Minute wurde Kleinschrodt von Elias Rahn auf die Reise geschickt, dieser setzte sich gegen seinen Kontrahenten durch und nagelte das Arbeitsgerät wuchtig ans Lattenkreuz. Keine zwei Zeigerumdrehungen später wurde Eisele mit einem Steckpass von Loris Maier bedient, Kovac im Balinger Gehäuse rettete aber gleich zweimal gegen den sonst treffsicheren Stürmer (51.).

Nach einer Stunde wurde das ansonsten faire Spielgeschehen bunter, binnen vier Minuten kassierte Balingens Matthias Schmitz gleich zweimal Gelb und musste folglich mit der Ampelkarte frühzeitig in die warme Kabine. Dies bot der SG weiteren Platz - man ließ die Hausherren etwas mehr Luft, um noch schneller zu kontern. Loris Maier konnte dies in der 66. Minute noch nicht ausnutzen, auch der Eisele-Kopfball nach Pollex-Eckball streifte anschließend um Zentimeter am Kasten vorbei.

Fünf Minuten darauf war es aber soweit: Michael Kleinschrodt selber trieb den Ball nach Eroberung schnell in die gegnerische Hälfte, bediente Maier der zu Kleinschrodt zurückschob und mit einem wunderschönen Schuss vollendete er von der Strafraumgrenze in den Winkel. 3:0, zumal ein Mann mehr, der berühmte Deckel war drauf. Doch der Aspacher Torhunger war noch nicht gestillt, der 15. Saisontreffer von Fabian Eisele sollte noch folgen: Ausgangspunkt war auch hier der Torschütze selber, denn Eisele bediente erst den mitgeeilten Molinari auf der linken Seite, seine scharfe flache Hereingabe legte Kleinschrodt am zweiten Pfosten uneigennützig für Eisele auf, der aus fünf Metern keine Mühe mehr hatte, das finale 4:0 zu erzielen (75.).



Die nächste Partie

Am kommenden Freitag, den 28. November, empfängt die SG Sonnenhof Großaspach dann den FC-Astoria Walldorf zum letzten Heimspiel des Jahres. Anpfiff der Partie in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr.