Klare Sache in Auernheim!

Unsere zweite Mannschaft kam in Auernheim eigentlich relativ schlecht ins Spiel, dennoch machte man nach Doppelpass über Sokol Lutfiu durch Felix Kaiser das 0:1. Anschließend hatte man das Spiel auch besser im Griff, man schaffte es in einer Szene aber nicht, den Ball ordentlich zu klären. Der Schiedsrichter entschied dann auf ein angebliches Foul und so kam der Tabellenletzte per Foulelfmeter zum Ausgleich. Sofort übernahm man in der Folge aber wieder das Kommando und kam durch Pajtim Lutfiu in der 26.Minute zum Torerfolg. Knapp 10 Minuten später bekam der Gegner einen langen Ball von Haas nicht geklärt, Siekmann ging dazwischen und machte das 1:3 per Heber. Das 1:4 noch kurz vor dem Wechsel machte Felix Kaiser eiskalt. Nach dem Seitenwechsel konnte man zwar nicht mehr die Sicherheit wie in Halbzeit eins ausstrahlen, dennoch erzielte man in der 53.Minute erneut durch Kaiser das 1:5. Daran anschließend wurde man etwas fahrig und fing sich auch prompt das 2:5 in der 61.Minute. Die letzte halbe Stunde hindurch hatte die Heimelf zwar Vorteile, aber Pajtim Lutfius herrlicher Treffer per Volley kurz vor Schluss besiegelte den Auswärtssieg in Auernheim endgültig.