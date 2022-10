Klare Sache in Aubing: FC Kosova gewinnt deutlich gegen TSG Pasing

Bei schönem Wetter auf Naturrasen übernahm der FC Kosova das Spiel in die Hand und machte ab Minute eins Druck. In der 16. Minute boxte Christian Krug eine Hereingabe an den Verteidiger Sebastian Röbisch - Eigentor. Die Heimmannschaft machte weiter Druck, die TSGler waren zu passiv - so konnte ein abgefälschter Ball nicht geklärt werden und zum 2:0 verwertet werden. Zur ersten nennenswerten Chance kamen die Gäste als Stürmer Dominik Perius alleine aufs Tor zulief, jedoch traf er den Ball nicht richtig und so ging die Kugel weit über das Tor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekam die TSG einen Freistoß zugesprochen, dieser kam in den 16er hinein und Stefan Krug verwertete per Fuß zum Anschlusstreffer.

In Halbzeit zwei sahen die Zuschauer ein ähnliches Spiel wie in Halbzeit eins: FC Kosova spielte immer wieder technisch stark nach vorne und schoss in der 51. Minute das 3:1. Ab dann spielte der Gastgeber die Führung souverän zu Ende, konnte sogar in der 74. Minute zum 4:1 nachlegen.