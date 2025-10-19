Klare Sache im Verfolger-Duell, OSC marschiert, erster Preussen-Jubel

Mit einem späten Doppelschlag hat sich der VfB Ottersleben am Samstag den Auswärtssieg gesichert. In der 88. Minute und in der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte Vincent Nahrstedt für den 3:1-Erfolg der Ottersleber beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg.

Im Altmark-Derby und Verfolger-Duell hat der SSV 80 Gardelegen für klare Verhältnisse gesorgt. Souverän mit 4:0 gewannen die Hausherren gegen den FSV Saxonia Tangermünde und bleiben damit erster Verfolger des Oscherslebener SC.

In der Ferne hatte der SV Irxleben noch keinen Punkt eingefahren - und dabei ist es am Sonnabend auch geblieben. Mit 1:4 unterlag der Aufsteiger bei Union Schönebeck. Für die Unioner trafen Jan Frenkel und Marcus Wolkenstein jeweils doppelt.

Historie hat der SV Preussen Schönhausen am Sonnabend geschrieben. Mit dem 4:0-Auswärtssieg beim SV Stahl Thale landete der Neuling seinen ersten Landesliga-Dreier in der Vereinsgeschichte. Durch diesen haben die Preussen die Rote Laterne abgegeben.

Für eine Überraschung hat am Sonnabend der SV Arminia Magdeburg gesorgt. Mit 4:3 gewannen die Arminen im Heimspiel gegen den Ummendorfer SV, der damit seine erste Niederlage unter Trainer Tino Leßmann kassierte. Nach der USV-Führung drehten die A-Junioren Lucas Barth und David Assner die Partie zugunsten der Hausherren.

Dreierpacker Victor Ramon Roldan-Arias hat den SV 09 Staßfurt am Sonnabend zum dritten Saisonsieg geführt. Mit 4:2 gewann der Verbandsliga-Absteiger das Heimspiel gegen den SV Fortuna Magdeburg II.

Zu Hause ist der Oscherslebener SC bisher eine Macht - und das hat der Tabellenführer am Sonnabend bestätigt. Mit 3:0 gewann der formstarke Aufsteiger das Heimspiel gegen den SV 08 Baalberge.

Das zweite Altmark-Derby des achten Landesliga-Spieltags wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Neuer Termin für die Begegnung zwischen dem Osterburger FC und dem TuS Schwarz-Weiß Bismark ist der 24. November.

