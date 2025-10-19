 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Frank Möller

Klare Sache im Verfolger-Duell, OSC marschiert, erster Preussen-Jubel

Landesliga Nord +++ Der Blick auf die Begegnungen des achten Spieltags

Gestern, 12:30 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
1
3
Abpfiff

Mit einem späten Doppelschlag hat sich der VfB Ottersleben am Samstag den Auswärtssieg gesichert. In der 88. Minute und in der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte Vincent Nahrstedt für den 3:1-Erfolg der Ottersleber beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg.

Gestern, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
4
0
Abpfiff

Im Altmark-Derby und Verfolger-Duell hat der SSV 80 Gardelegen für klare Verhältnisse gesorgt. Souverän mit 4:0 gewannen die Hausherren gegen den FSV Saxonia Tangermünde und bleiben damit erster Verfolger des Oscherslebener SC.

Gestern, 15:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
4
1
Abpfiff

In der Ferne hatte der SV Irxleben noch keinen Punkt eingefahren - und dabei ist es am Sonnabend auch geblieben. Mit 1:4 unterlag der Aufsteiger bei Union Schönebeck. Für die Unioner trafen Jan Frenkel und Marcus Wolkenstein jeweils doppelt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
0
4

Historie hat der SV Preussen Schönhausen am Sonnabend geschrieben. Mit dem 4:0-Auswärtssieg beim SV Stahl Thale landete der Neuling seinen ersten Landesliga-Dreier in der Vereinsgeschichte. Durch diesen haben die Preussen die Rote Laterne abgegeben.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
4
3

Für eine Überraschung hat am Sonnabend der SV Arminia Magdeburg gesorgt. Mit 4:3 gewannen die Arminen im Heimspiel gegen den Ummendorfer SV, der damit seine erste Niederlage unter Trainer Tino Leßmann kassierte. Nach der USV-Führung drehten die A-Junioren Lucas Barth und David Assner die Partie zugunsten der Hausherren.

Gestern, 15:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
4
2
Abpfiff

Dreierpacker Victor Ramon Roldan-Arias hat den SV 09 Staßfurt am Sonnabend zum dritten Saisonsieg geführt. Mit 4:2 gewann der Verbandsliga-Absteiger das Heimspiel gegen den SV Fortuna Magdeburg II.

Gestern, 15:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
3
0
Abpfiff

Zu Hause ist der Oscherslebener SC bisher eine Macht - und das hat der Tabellenführer am Sonnabend bestätigt. Mit 3:0 gewann der formstarke Aufsteiger das Heimspiel gegen den SV 08 Baalberge.

Fr., 14.11.2025, 19:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
19:00

Das zweite Altmark-Derby des achten Landesliga-Spieltags wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Neuer Termin für die Begegnung zwischen dem Osterburger FC und dem TuS Schwarz-Weiß Bismark ist der 24. November.

Kevin GehringAutor