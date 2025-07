Große Freude bei den Gästen! – Foto: Jochen Müller, Ernst Blan

Klare Sache im Toto-Pokal: Erlangen sichert sich Ticket in Fürth Der ATSV Erlangen startet souverän in die Toto-Pokal-Qualifikation

Im Duell Landesliga gegen Bayernliga setzte sich Erlangen am Donnerstagabend deutlich mit 3:0 bei der SG durch. Vor rund 150 Zuschauern sicherten sich die Erlanger damit das nächste Ticket für die heiß begehrte Toto-Pokal-Hauptrunde der Saison 2025/26.



Die Favoritenrolle war klar verteilt – und der Bayernliga-Vertreter wurde dieser auch gerecht: Mit einem deutlichen 3:0-Erfolg zogen die Erlanger verdient in die Hauptrunde des Wettbewerbs ein.



Gasttrainer Shqipran Skeraj zeigte sich nach dem Spiel sichtlich zufrieden mit seiner Mannschaft: "Es war ein verdienter und ungefährdeter Sieg. Da es unser erstes Pflichtspiel in der Vorbereitung war, mussten wir zunächst ein wenig reinkommen, da hatten wir in den ersten zehn Minuten etwas Probleme. Das hat sich aber schnell gelegt, und wir haben dann einen guten, kontrollierten und aggressiven Fußball gespielt. Haben dann das verdiente 1:0 gemacht. In der zweiten Halbzeit war es das gleiche Bild - Quelle Fürth hatte hier keinen Torschuss, wir haben noch zwei weitere Tore nachgelegt. Das Ergebnis hätte wahrscheinlich noch höher ausfallen müssen, wenn wir die Ballverluste des Gegners besser ausgenutzt hätten. Im Großen und Ganzen bin ich einfach zufrieden mit der Herangehensweise der Mannschaft ans Spiel. Priorität hatte, dass jeder mitarbeitet, das haben sie richtig gut gemacht, das war für mich wichtig."



Seit dem gestrigen Mittwoch kämpfen die Bayern- und Landesligisten in der dritten Qualifikationsrunde um die letzten freien Startplätze für die Toto-Pokal-Hauptrunde.

Den Startschuss machte die Partie TuS 1893 Aschaffenburg-Leider gegen TSV Karlburg - der Landesligist aus Aschaffenburg setzte sich durch und löste als Erster das Hauptrundenticket. Heute folgte nun der ATSV. Bereits morgen geht es mit den nächsten Partien der Qualifikationsrunde weiter.