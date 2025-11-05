Klare Sache im Stadion Sophienhöhe

Das Aufeinandertreffen am 9. Spieltag zwischen dem Tabellenführer aus Hambach und die bis dato nur einmal besiegten Rhenanen aus Girbelsrath blieb in 90 Spielminuten eine ganz klare Angelegenheit. HSV macht das halbe Dutzend voll und gewinnt am Ende auch in der Höhe vollauf verdient mit 6:0!

Dabei kannte die Partie von Beginn an nur eine Richtung – die auf das Tor der Gäste. Auf dem großen Rasenplatz im Stadion Sophienhöhe ließen die Blauen Ball und Gegner laufen und waren den Gästen nahezu in allen Bereichen überlegen.

„Ich bin total zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben den Gegner komplett dominiert und keinen einzigen Torschuss zugelassen“ zeigte sich HSV-Trainer Chris Böhme zufrieden mit dem Auftreten seiner Schützlinge im Heimspiel.

Zwar blieb der fällige Elfmeterpfiff für den bereits am Gästekeeper vorbei gedribbelten und anschließend absolut regelwidrig zu Fall gebrachten HSV-Angreifer Leon Schlößer zum Erstaunen aller aus, wenig später feierte man aber dann doch die überfällige Führung. Mit einem platzierten Kopfball war Hamacher nach Attardo-Ecke zu Stelle und fungierte somit als Dosenöffner (31.). Relativ schnell legte der HSV nach – van der Linden vergoldete eine schöne Kombination aus der Entfernung mit einem trockenen Abschluss ins lange Eck (36.) und Leon Schlößer verwandelte einen an seinem Zwillingsbruder Luca verwandelten Foulelfmeter sicher (36.).

Nach dem Seitenwechsel und bei schlechter werdenden Platzverhältnissen blieb der „kleine HSV“ weiterhin am Drücker. Joseph Kallas krönte seine starke Leistung aus 20 Metern mit einem herrlichen Traumtor unter die Latte und stellte schnell auf 4:0.

In der Folge wechselte der Tabellenführer ordentlich durch, womit die Partie auch in Anbetracht der klaren Gemengelage etwas an Fahrt verlor. Bis zur 84. Spielminute mussten die auf der Sitzplatztribüne im Trockenen verweilenden Zuschauer auf den nächsten Torerfolg warten. Der gerade erst aus der Fußball-Rente zurückgeholte langjährige HSV-Torjäger Timo Strüver war nach seiner Einwechslung direkt erfolgreich und drückte eine schöne Hereingabe von Ramershoven zum zwischenzeitlichen 5:0 über die Linie (84). Den Schlusspunkt setzte dann erneut Jonas Hamacher, der wieder nach einer Ecke erfolgreich war und per Kopf den 6:0 – Spielendstand herstellte.