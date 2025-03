Klare Sache im Spitzenspiel

Die Regionalliga-Reserve hatte danach alles im Griff, die Isleker hingegen standen sehr tief und verteidigten konsequent. Gefährlich wurde es aus Trierer Sicht zunächst nur bei und nach Standards. So in der 17. Minute: Nach einem Freistoß von Sufjan Mustafic brachte Schlussmann Florian Moos den Ball nicht unter Kontrolle, reagierte aber beim Nachsetzen von Benedikt Decker glänzend.

Just, nachdem es die Gäste endlich mal wieder in die Trierer Hälfte geschafft und einen Freistoß zugesprochen bekommen hatten, schlug die Eintracht zu: Chris Envie Filipe tänzelte sich auf links frei und schloss überlegt ins lange Eck ab – ein Traumtor. Moritz Jost (34.) und Can Yavuz (38.), die beide im aufmerksamen Moos ihren Meister fanden, verpassten bis zur Pause eine Resultatserhöhung.

Der Trierer Chancenwucher gegen zu brave Daleidener hielt zunächst an. Kurz nach seiner Einwechslung köpfte der am langen Pfosten lauernde André Thielen drüber (59.). Dann zirkelte Noah Lorenz den Ball knapp vorbei (61.). Die Entscheidung reifte acht Minuten später: Die Abwehr der SG war nach einem Fauxpas im Spielaufbau in Unordnung geraten, Mustafic schloss aus 16 Metern ab, Julian Propson wehrte den Schuss im Stile eines Torwarts ab und sah dafür folgerichtig Rot. Den Strafstoß verwandelte der nach seinem Winter-Wechsel aus Morbach zuletzt bereits in der ersten Mannschaft erprobte Noah Lorenz souverän.

Ausgerechnet in Unterzahl traute sich der nach dem Tod des früheren Arzfelder Vorsitzenden Reimund Dimmer mit Trauerflor angetretene Tabellenzweite etwas mehr zu und legte die über weite Strecken der Partie gezeigte Scheu ab. Ernsthaft kratzte die SG aber nicht mehr an einem Treffer. Auf der Gegenseite erhöhte der eingewechselte Stanislav Stepanchenko nach einer Ecke von Leon Schmid auf 3:0 und setzte damit den Schlusspunkt (88.).

Florian Moos, Coach der SG Daleiden:

Kevin Schmitt, Trainer von Eintracht Trier II, freute sich über den starken Auftritt: „Wir gewinnen hier total überzeugend mit 3:0 gegen einen guten Gegner, der mit viel Mentalität aufgetreten ist und auch viel Support von außen hatte. Von daher sind wir hochzufrieden mit dem Start in die Rest-Rückrunde.“ Gerade die Art und Weise, wie sein Team Fußball gespielt hatte, war ganz nach dem Geschmack Schmitts: „Das war schon top.“ Er weiß um die schwere Aufgabe, die seine Mannschaft am kommenden Sonntag im Duell auf dem Mertesdorfer Hartplatz bei der SG Ruwertal erwartet. Trotzdem wollte der Trierer Trainer nach dem Abpfiff erst mal entspannen: „Damit beschäftigen wir uns ab Montag. Jetzt feiern wir erst noch ein paar Minuten...“

Daleidens Spielertrainer Florian Moos, trauerte vor allem der vertanen Großchance in der Anfangsphase nach. „Aber wir hatten auch insgesamt nicht den Spielfluss wie sonst. Trier war in allen Mannschaftsteilen sehr sehr gut und hat immer wieder spielerische Lösungen gefunden. Es war einfach ein verkorkster Tag für uns. Jetzt gilt: Mund abwischen und weiter. Nächsten Samstag gegen Salmrohr hoffen wir, dass es dann wieder besser läuft.“

SV Eintracht Trier 05 II – SG Daleiden/Arzfeld/Dasburg-Dahnen⇥ 3:0 (1:0)

Trier II: Connor Christopher Karas - Benedikt Decker, Taha Bayraktar (83. Malte Apel), Noah Erasmy, Simon Maurer, Can Polat Yavuz, Moritz Jost (58. André Thielen), Stanislav Stepanchenko, Sufjan Mustafic (87. Leon Schmid), Chris-Envie Filipe (74. Daniel Yushkevich), Noah Lorenz (71. Fabian Wey).

Daleiden: Florian Moos - Julian Propson, Robin Antony, Bastian Propson, Johannes Morgens, Joschka Trenz, Florian Arens (65. Dennis Ewen), Marius Lempges, Jan Mayers (65. Jakob Lempges), Martin Schmitz, Johnny Bisschops (65. Musa Bah).

Schiedsrichter: Ingo Kreutz (Lutzerath)

Zuschauer: 358

Tore: 1:0 Chris-Envie Filipe (31.), 2:0 Noah Lorenz (69. Handelfmeter), 3:0 Stanislav Stepanchenko (88.)

Rot: Julian Propson (69./SG Daleiden/Handspiel)