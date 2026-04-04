 2026-04-03T19:57:16.526Z

Spielbericht

Klare Sache im Derby...

von Alexander Eckle · 04.04.2026, 21:10 Uhr · 0 Leser

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KL A2 Donau/Iller Res
Bernstadt II
Westerstett. II
Sa., 04.04.2026, 13:30 Uhr
TSV Bernstadt
TSV BernstadtBernstadt II
TSV Westerstetten
TSV WesterstettenWesterstett. II
5
1
Abpfiff

Von Beginn zeigt der TSV, dass die drei Punkte heute in Bernstadt bleiben. Die Gäste kommen kaum aus der eigenen Hälfte und Bernstadt versucht immer wieder über die Außenbahnen den tiefen Abwehrriegel zu knacken. Ziegler, E. (11.) und Benz (14.). erzielen schnell die 2-0 Führung, die dann trotz drückender Überlegenheit bis zur Halbzeit Bestand hat. An diesem Tag ist es vor allem die Chancenverwertung, die noch mehr Tore verhindert. Wenninger (59.) und erneut Ziegler, E. (64.) schießen die Tore drei und vier ehe dann der Ehrentreffer folgt. Daum (80.) macht per Volleyschuss den 5-1 Sieg klar. Am Ende ein hochverdienter Sieg.