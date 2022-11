Klare Sache im Aufsteigerduell Am 11.Spieltag der Landesklasse-Saison 2022/23 empfing der SV Schmölln 1913 den Mitaufsteiger SG SV Germania Ilmenau auf dem Sportplatz Sommeritzer Straße.

Bereits nach zwei Minuten schickte Florian Schmidt Florian Pitschel in die Tiefe, doch der aufmerksame Gästehüter nimmt letzterem den Ball vom Fuß. Wenig später erhalten die Knopfstädter einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Abermals kann sich der Ilmenauer Hüter auszeichnen und den Schuss von René Weinert zur Ecke lenken. Diese findet den Kopf von Erik Großmann, der etwas zu zentral abschließt. In der 11.Spielminute war der Bann allerdings gebrochen, als Eric Lochmann cool aus Nahdistanz zur hochverdienten 1:0-Führung einschiebt. Keine 10 Minuten später erhöht die Rauch/Hofmann-Elf auf 2:0. Der diesmal im Sturmzentrum aufgestellte Friedrich May nimmt einen Ball in die Tiefe gut mit, umkurvt der Gästekeeper und schießt aus spitzem Winkel ein. Schmölln setzt nach und geht direkt aufs 3:0, welches keine 2 Minuten später fallen sollte. Leon Schulze bringt eine Flanke auf den 1.Pfosten und Eric Lochmann kann mit seinem 2.Treffer die Schmöllner Fans jubeln lassen. Weitere gute Chancen der Heimmannschaft (Leon Schulze 29., Florian Pitschel 40.) sollten bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Tim Skatulla zu keinen weiteren Treffern führen und somit geht es mit einem hochverdienten 3:0 in die Halbzeitpause.

Ilmenau wechselt in dieser doppelt und kommt etwas besser in die 2.Halbzeit. Nennenswerte Chancen ergeben sich allerdings nicht. Auf der Gegenseite wird Friedrich May im 16er gefoult und Florian Schmidt erhöht per Elfmeter auf 4:0 (50.). Der 2.Doppelschlag und zugleich Doppelpack ist Friedrich May vorbehalten, der sehenswert per Außenrist auf 5:0 erhöht. Schmölln bleibt am Drücker und hat durch Erik Großmann mit Schuss aus der 2.Reihe (53.) und den eingewechselten René Neumaier (62.) die nächsten dicken Möglichkeiten. Auch Florian Pitschel, dessen Schuss abgeblockt wird, und erneut René Neumaier mit Schlenzer an den Pfosten können den Spielstand nicht weiter ausbauen. Somit bleibt es beim ungefährdeten 5:0-Heimsieg und die Schmöllner bauen ihre Heimspielserie weiter aus.