Klare Sache: Heidekraut Andervenne feiert Heimsieg

Der SV Heidekraut Andervenne feiert einen klaren 7:0-Erfolg gegen den ATSV Scharmbeckstotel. Trainer Patrick Lonnemann lobt die geschlossene Mannschaftsleistung, während Scharmbeckstotels Coach Axel Wilckens die Probleme seines Teams analysiert.

Der SV Heidekraut Andervenne hat am Sonntag in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West einen deutlichen Heimsieg eingefahren. Gegen den ATSV Scharmbeckstotel gewann die Mannschaft von Trainer Patrick Lonnemann mit 7:0 und verteidigte damit den zweiten Tabellenplatz hinter der SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC.

Das erste Tor fiel in der 29. Minute durch Elisa Holstein, ehe in der zweiten Hälfte Maja Tegethoff, Malin Jäger, Maria Helene Blanke, Nele Segger, Louisa Hoff und Marica Zwake für die deutliche Entscheidung sorgten.

„Ein verdienter Sieg, mit dem wir sehr zufrieden sind. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte haben wir in der zweiten Halbzeit unser Spiel durchgezogen und uns mit Toren belohnt. Besonders freut uns, wie geschlossen die Mannschaft aufgetreten ist“, sagte Lonnemann nach dem Abpfiff.

ATSV Scharmbeckstotel-Trainer Axel Wilckens zog eine ernüchternde Bilanz: „In der ersten Halbzeit haben wir gegen einen starken Gegner defensiv noch weitestgehend gut verteidigen können. In der Offensive fiel es uns aber recht schwer, vors gegnerische Tor zu kommen. Leider ist sehr unglücklich nach einem Rückpass und Problemen bei der Weiterverarbeitung das 1:0 gefallen.“

„In der zweiten Halbzeit hatten wir dann deutliche Probleme, die Räume eng zu halten und die Zweikämpfe für uns zu gewinnen. Zudem zu viele Fehler im Aufbauspiel. Insofern konnten wir dann der guten Spielanlage des Gegners nicht mehr genug entgegensetzen und folglich fielen die Tore dann bis zur 7:0-Niederlage“, bilanzierte Wilckens weiter.

Mit diesem Sieg bleibt Heidekraut Andervenne mit 11 Punkten aus fünf Spielen auf Rang zwei der Oberliga, während Scharmbeckstotel weiter am Tabellenende steht.