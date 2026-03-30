Klare Sache gegen Otterfing

Der MTV Diessen holte im zweiten Heimspiel der Rückrunde den zweiten Dreier. Mit 4-0 ließen die Diessnerinnen dem Tabellenschlusslicht aus Otterfing keine Chance.
Auf schwer bespielbarem Geläuf blieb die Partie über weite Strecken auf überschaubarem Niveau. Die Gastgeberinnen gaben den Ton an, die Gäste aus Otterfing hielten nach Kräften dagegen. In der 6. Minute schaltete Sabrina Rapp blitzschnell und spitzelte einen Abpraller an der Torhüterin vorbei zur frühen 1-0 Führung. Der MTV bleib am Drücker, tat sich aber ebenso wie die Gäste schwer auf dem tiefen und holprigen Platz, eine klare Linie zu finden. Mitte der ersten Halbzeit setzte sich Andrea Bichler einmal mehr auf der rechten Seite durch, legte mustergültig quer und Heike Socher traf cool zum 2-0.
Nach dem Seitenwechsel warteten die Zuschauer lange auf die Entscheidung, Otterfing gab sich zu keinem Zeitpunkt auf, die MTV Offensive musste viel Aufwand betreiben, um zu Torchancen zu kommen. 10 Minuten vor dem Ende waren es dann die Gäste, die nach einer Ecke an Larissa Müske und der Querlatte scheiterten, ehe Marie Hermann den Ball aus der Gefahrenzone klären konnte. Diessen war nun wieder hellwach, Steffi Köhler dribbelte sich über die linke Angriffsseite durch und bediente Heike Socher, die den Ball zum 3-0 versenkte. In der Schlussminute gab's dann noch einen Leckerbissen zu sehen. Andrea Bichler tanzte auf der linken Seite ihre Gegenspielerin aus und flankte zur Mitte, Heike Socher drehte sich geschickt mit dem Ball und traf mit ihrem dritten Treffer zum 4-0 Endstand in den Winkel.
Nach Ostern geht's für den MTV Diessen am 11. April weiter, um 15 Uhr ist der TSV Gilching II zu Gast.