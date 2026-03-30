Klare Sache gegen Otterfing von MTV Diessen-Frauen · Heute, 17:13 Uhr · 0 Leser

Glückliche MTV Mädels nach dem Sieg gegen Otterfing

Der MTV Diessen holte im zweiten Heimspiel der Rückrunde den zweiten Dreier. Mit 4-0 ließen die Diessnerinnen dem Tabellenschlusslicht aus Otterfing keine Chance. Auf schwer bespielbarem Geläuf blieb die Partie über weite Strecken auf überschaubarem Niveau. Die Gastgeberinnen gaben den Ton an, die Gäste aus Otterfing hielten nach Kräften dagegen. In der 6. Minute schaltete Sabrina Rapp blitzschnell und spitzelte einen Abpraller an der Torhüterin vorbei zur frühen 1-0 Führung. Der MTV bleib am Drücker, tat sich aber ebenso wie die Gäste schwer auf dem tiefen und holprigen Platz, eine klare Linie zu finden. Mitte der ersten Halbzeit setzte sich Andrea Bichler einmal mehr auf der rechten Seite durch, legte mustergültig quer und Heike Socher traf cool zum 2-0.