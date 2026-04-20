Klare Sache gegen die TSG Schnaitheim II !!!

In einem unterhaltsamen Spiel ging unsere Mannschaft durch einen Schlenzer von Sokol Lutfiu in der 13.Minute in Führung. Auch in der Folge hatte man das Spiel klar im Griff, auch wenn die Zweitvertretung der TSG Schnaitheim die ein oder andere Gelegenheit hatte. Nach Eckball von Sokol Lutfiu erhöhte Philipp Haas per Kopf in der 25.Minute zum 2:0. Nach schön herausgespieltem Angriff und perfektem Querpass von Kaiser in der 37.Minute schnürte Sokol Lutfiu in der 37.Minute bereits den Doppelpack. Bis zur Pause ließ man etwas nach und lud die Gäste förmlich ein, einen Treffer zu erzielen, was dann auch in Minute 44 der Fall war. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zunächst etwas ruhiger, bevor man in der 57.Minute durch Pajtim Lutfiu und dem 4:1 die Entscheidung erzielte. Nur eine Minute später durfte sein Bruder Sokol gleich nochmal ran, bevor er in der 73.Minute sogar einen Viererpack schnürte. Schnaitheim kam noch zum zweiten Treffer, bevor Jannik Bastillo kurz vor dem Ende alles klarmachte. Insgesamt ein auch in der Höhe verdienter Sieg unserer Mannschaft.