Klare Sache für RWE - Ohratal kämpft wacker

RWE dominierte die Partie von Beginn an. Bereits in der 6. Minute markierte Ömer Uzun per Kopfball das frühe 1:0 – nach einer kurz ausgeführten Ecke stand er am langen Pfosten goldrichtig. Wenig später erhöhte Artur Golubytskij auf 2:0 (15.), nachdem er sich im Strafraum stark durchsetzte und ins lange Eck abschloss. Ohratal bemühte sich, verteidigte leidenschaftlich und versuchte, mit viel Laufarbeit die Räume eng zu halten. In der Offensive blieben die Gastgeber jedoch harmlos – der einzige nennenswerte Abschluss in Hälfte eins war ein Weitschuss von Hausdörfer (22.), der deutlich über das Tor ging. Erfurt blieb spielbestimmend und belohnte sich erneut durch Uzun, der in der 36. Minute einen Angriff über die linke Seite zum 3:0 vollendete. Noch vor der Pause hatte er sogar die Chance auf seinen Hattrick, doch der Schuss wurde geblockt (45.+1).

Direkt nach Wiederanpfiff machte es Uzun dann besser: Mit seinem dritten Treffer erhöhte er auf 4:0 (46.), nachdem er sich im Zentrum in aller Ruhe drehen und flach mit Links vollenden konnte - FSV-Keeper Böhm war chancenlos. Auch nach der Pause ließ der Regionalligist nicht locker. Chancen durch Durakov (67.) und Felßberg (71.) blieben zunächst ungenutzt, doch Obed Chidindu Ugondu sorgte in der 68. Minute für das 5:0 – sein Schuss aus rund 16 Metern schlug präzise im langen Eck ein. Nur wenige Minuten später verwandelte Raphael Assibey-Mensah einen Foulelfmeter sicher zum 6:0 (74.), ehe Sami Chentoufi in der 82. Minute mit dem 7:0 den Schlusspunkt setzte. Für den eingewechselten Kapitän der RWE-A-Junioren war es der erste Pflichtspieltreffer im Herrenbereich.

Ohratal kämpft – RWE kontrolliert

Trotz der hohen Niederlage verkaufte sich der Landesklässler FSV Ohratal ordentlich. Die Mannschaft zeigte Einsatzwillen, verteidigte in Phasen kompakt und wurde von Keeper Pascal Böhm mehrfach vor einem höheren Rückstand bewahrt. Die beste Szene in der Offensive hatte Böttner in der 88. Minute, blieb im Eins-gegen-eins aber hängen. Eine mögliche Elfmetersituation zugunsten der Gastgeber wurde in der 83. Minute zurecht nicht geahndet.

Die Gäste aus Erfurt nutzten das Spiel auch zur Belastungssteuerung. Trainer Fabian Gerber wechselte im Laufe der zweiten Halbzeit mehrere Stammkräfte aus, ohne dass der Spielfluss verloren ging. Insgesamt präsentierte sich RWE über 90 Minuten konzentriert, zielstrebig und dominierend – Standards ausgenommen, die nicht immer präzise ausgeführt wurden.