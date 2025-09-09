Klare Sache für Oberliga-Absteiger Eidertal Molfsee in Dörpum

Mit Rückkehrer Tom Wüllner kam wieder mehr Spielwitz ins Spiel der SpVg Eidertal Molfsee. – Foto: Ismail Yesilyurt

Deutlich mit 6:1 (3:0) konnte sich die Mannschaft von Trainer Nedim Hasanbegovic beim SV Dörpum durchsetzen und betrieb damit ein Stück weit auch Wiedergutmachung für die ernüchternde 0:4-Heimpleite am letzten Wochenende gegen den SC Weiche 08 Flensburg II.

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Dörpum Dörpum SpVg Eidertal Molfsee Eid. Molfsee 1 6 Abpfiff Auf sieben Positionen hatte Hasanbegovic – wohl auch als Konsequenz für den schwachen Auftritt – seine Startformation verändert. Darunter auch vermeintliche Stammkräfte wie Louis Schütt und Salih Ramo, die erst später eingewechselt wurden. Wieder in der Startelf waren die Urlaubsrückkehrer Tom Wüllner, Kapitän Marco Wiegand und Rekonvaleszent Leon Lembke.

Blitzstart durch Emre Kayali und Luca Aouci Trotz langer Anreise und Autobahnsperrung präsentierten sich die Gäste hochkonzentriert und nutzten ihre Chancen konsequent. Bereits nach 120 Sekunden traf Emre Kayali (2.) zum 0:1. Nur vier Minuten später erhöhte Luca Aouci (6.) nach Vorarbeit von Wüllner auf 0:2. „Das hat uns natürlich Sicherheit gegeben nach den letzten Misserfolgen“, freute sich Wüllner über den Traumstart.

Die Saison des SV Dörpüm ist bisher eine Achterbahnfahrt mit großen Defensivschwächen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Kayali erhöht mit Doppelpack auf 3:0 Auch der dritte Angriff saß: Wieder war es Kayali (21.), der aus der Distanz zum 0:3 traf – erneut nach Vorlage von Wüllner. Danach schalteten die Gäste einen Gang zurück. Dörpum kam besser ins Spiel, scheiterte aber zweimal am starken Keeper Mika Mohr. Höckendorff und Ramo bauen Führung aus Nach der Pause erhöhte Livius Höckendorff (61.) nach einem Eckball von Wüllner auf 0:4. Nur fünf Minuten später wurde Wüllner im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Siyabend Ramo (66.) sicher zum 0:5.

Salih Ramo (SpVg Eidertal Molfsee) erzielte sein erstes Tor für seinen neuen Verein. – Foto: Ismail Yesilyurt