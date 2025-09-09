Klare Sache für Oberliga-Absteiger Eidertal Molfsee in Dörpum

Deutlich mit 6:1 (3:0) konnte sich die Mannschaft von Trainer Nedim Hasanbegovic beim SV Dörpum durchsetzen und betrieb damit ein Stück weit auch Wiedergutmachung für die ernüchternde 0:4-Heimpleite am letzten Wochenende gegen den SC Weiche 08 Flensburg II.
Auf sieben Positionen hatte Hasanbegovic – wohl auch als Konsequenz für den schwachen Auftritt – seine Startformation verändert. Darunter auch vermeintliche Stammkräfte wie Louis Schütt und Salih Ramo, die erst später eingewechselt wurden. Wieder in der Startelf waren die Urlaubsrückkehrer Tom Wüllner, Kapitän Marco Wiegand und Rekonvaleszent Leon Lembke.
Trotz langer Anreise und Autobahnsperrung präsentierten sich die Gäste hochkonzentriert und nutzten ihre Chancen konsequent. Bereits nach 120 Sekunden traf Emre Kayali (2.) zum 0:1. Nur vier Minuten später erhöhte Luca Aouci (6.) nach Vorarbeit von Wüllner auf 0:2. „Das hat uns natürlich Sicherheit gegeben nach den letzten Misserfolgen“, freute sich Wüllner über den Traumstart.
Auch der dritte Angriff saß: Wieder war es Kayali (21.), der aus der Distanz zum 0:3 traf – erneut nach Vorlage von Wüllner. Danach schalteten die Gäste einen Gang zurück. Dörpum kam besser ins Spiel, scheiterte aber zweimal am starken Keeper Mika Mohr.
Nach der Pause erhöhte Livius Höckendorff (61.) nach einem Eckball von Wüllner auf 0:4. Nur fünf Minuten später wurde Wüllner im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Siyabend Ramo (66.) sicher zum 0:5.
Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht auf und belohnten sich nach einer schönen Kombination über die linke Seite: Momme Petersen (80.) traf zum 1:5.
Doch auch danach blieben die Gäste torhungrig. Nach einem Angriff über rechts scheiterte Aouci am Keeper, den Abpraller verwandelte Tom Wüllner (82.) höchstpersönlich zum 1:6-Endstand.
Trotz Gala-Auftritt zeigte sich Wüllner selbstkritisch: „Wir laufen unseren Erwartungen deutlich hinterher. Drei Siege nach sechs Spielen können nicht unser Anspruch sein. Wir dürfen zumindest den 2. Platz nicht aus den Augen verlieren und müssen jetzt versuchen, eine Serie zu starten.“ Lob gab es aber für die Defensive: „Das haben die Jungs gut gemacht.“
SV Dörpum: Stefan Hansen – Paulsen (72. Alwin Petersen), Lasse Moellgaard, Momme Petersen, Henrik Moellgaard, Bahnsen (84. Magnussen), Christiansen, Borchardt (84. Freiberg), Voquardsen (73. Wierzowiecki), Holsteiner, Thomsen (63. Schickedanz).
Trainer: Thies Borchardt.
SpVg Eidertal Molfsee: Mohr – Kristen, Braesch (77. Laugwitz), Höckendorff, Olise – Wiegand (63. Ramo), Kayali (46. Schütt) – Mortensen (67. Prempeh), Aouci, Lembke (77. Alberts) – Wüllner.
Trainer: Nedim Hasanbegovic.
Schiedsrichter: Chris Olimsky (Ostroher SC).
Assistenten: Sebastian Behrens und Bennet Kaapke.
Zuschauer: 165.
Tore: 0:1 Emre Kayali (2.), 0:2 Luca Aouci (6.), 0:3 Emre Kayali (21.), 0:4 Livius Höckendorff (61.), 0:5 Siyabend Ramo (66., Foulelfmeter), 1:5 Momme Petersen (80.), 1:6 Tom Wüllner (82.).