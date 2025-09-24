Klare Sache für Klettham

3:0-Erfolg bei SG Walpertskirchen

Nach über dreimonatiger Pause rollt nun auch im Jugendfußball wieder der Ball. Den U19-Junioren von Rot-Weiß Klettham, die heuer in der BOL-Qualifikation zum engeren Favoritenkreis zählen, glückte beim Gastspiel bei der (SG) SV Walpertskirchen ein überzeugender und verdienter 3:0-Erfolg.

Das Team von Coach Patrick Bigalke übernahm sofort das Kommando, hatte auch mehr Ballbesitz, tat sich aber gegen die kompakte Defensive der Gastgeber sehr schwer. Nach 13 Minuten setzten die Gastgeber dann einen ersten Nadelstich, der fast die Führung gebracht hätte, doch die Volleyabnahme von Philipp Steinhofer nach Flanke von Nils Pallares ging knapp über das Tor.

Aber vier Minuten später ging der Favorit dann doch in Front. Nach einem schönen Spielzug lief Metehan Özen von der rechten Seite allein in den Strafraum und legte dann auf den besser stehenden Faruk Mazlumoglu ab, der mühelos ins leere Tor einschieben konnte.

Als SG-Keeper Luis Hupfer dann einen schönen Schuss von Mazlumoglu zur Seite abwehrte, staubte Yusuf Yalcin zum vermeintlichen 2:0 ab, doch er war zuvor im Abseits gestanden, sodass der gute leitende Schiedsrichter Hans-Peter Walter dem Tor zurecht die Anerkennung verweigerte (32.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam dann Enes Koc in die Partie, und der Angreifer sollte schon wenig später das in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigen. Nach einem Angriff über die linke Seite spielte Özen den Ball mustergültig nach innen, wo Koc zur Stelle war und mit einem Zwölf-Meter-Schuss unhaltbar auf 2:0 erhöhte (51.).

Dieses Tor beflügelte die Gäste, sodass man zwei Minuten später schon die Entscheidung auf dem Schlappen hatte. Doch Yalcin, der von der linken Seite nach innen gezogen war und nur noch Keeper Hupfer vor sich hatte, fand seinen Meister im Schlussmann, der seine Mannschaft mit einer starken Parade im Spiel hielt.

Im weiteren Spielverlauf kontrollierten die Gäste die Partie, doch man versäumte es, in dieser Phase den Sack endgültig zuzuschnüren. Das wäre Klettham vier Minuten vor Schluss fast auf die Füße gefallen. Nach einem mustergültigen Angriff der Hausherren über die linke Seite spielte Pallares das Leder nach innen und fand Thomas Kanzler, der aus zehn Metern abzog, doch mit einer überragenden Parade konnte der Kletthamer Keeper Fabian Langer den Anschlusstreffer der Platzherren verhindern.

Diese Großchance schärfte die Sinne der Gäste, denn schon im Gegenzug glückte dann doch die Entscheidung. Bei einem Angriff über die rechte Seite spielte der kurz zuvor eingewechselte Robiel Gebrai uneigennützig auf Koc, der frei vor dem Tor zum Abschluss kam und auf 3:0 stellte, was zeigte, dass Trainer Bigalke mit seinen Einwechslungen ein sehr glückliches Händchen bewies.