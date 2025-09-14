Klare Sache für Gerzen/Aham

Mit einem deutlichen 6:0-Heimsieg gegen die SG Kumhausen/Altfraunhofen hat die SG Gerzen/Aham ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Gastgeber dominierten die Partie mit Ausnahme der ersten Viertelstunde und ließen dem Gegner am Ende keine Chance.

Nachdem Keeper Matthias Liebl sein Team vor einem Rückstand bewahrt hatte, stellte Andreas Krautner in der 17. Minute die Weichen auf Sieg: Nach einer präzisen Flanke von André Rossek nahm er den Ball volley und traf aus kurzer Distanz zum 1:0. In der 30. Minute erhöhte der Doppeltorschütze auf 2:0, als er Kumhausens Defensive den Ball abluchste und flach aus zehn Metern einnetzte. Kurz vor der Pause stellte Maximilian Moser auf 3:0. Er wurde von Krautner steil geschickt und hob den Ball gefühlvoll über Keeper Benedikt Pfaller.