Klare Sache für Gerzen/Aham

Mit einem deutlichen 6:0-Heimsieg gegen die SG Kumhausen/Altfraunhofen hat die SG Gerzen/Aham ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Gastgeber dominierten die Partie mit Ausnahme der ersten Viertelstunde und ließen dem Gegner am Ende keine Chance.
Nachdem Keeper Matthias Liebl sein Team vor einem Rückstand bewahrt hatte, stellte Andreas Krautner in der 17. Minute die Weichen auf Sieg: Nach einer präzisen Flanke von André Rossek nahm er den Ball volley und traf aus kurzer Distanz zum 1:0. In der 30. Minute erhöhte der Doppeltorschütze auf 2:0, als er Kumhausens Defensive den Ball abluchste und flach aus zehn Metern einnetzte. Kurz vor der Pause stellte Maximilian Moser auf 3:0. Er wurde von Krautner steil geschickt und hob den Ball gefühlvoll über Keeper Benedikt Pfaller.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Gerzen/Aham am Drücker. In der 54. Minute hämmerte Max Moser das Leder ins kurze Eck – 4:0. Zwölf Minuten später schob Florian Högl aus kurzer Distanz zum 5:0 ein, wobei sowohl die Vorlage auf Rossek als auch dessen Querpass stark nach Abseits rochen. Den Schlusspunkt setzte schließlich Christian Högl, der in der 69. Minute einen Eckball seines Bruders Florian sehenswert per Volleyschuss aus 20 Metern zum 6:0 Endstand unhaltbar im Kasten versenkte. So feierte die SG Gerzen/Aham einen auch in der Höhe verdienten Kantersieg gegen einen schwach auftretenden Gegner.
Die Reservemannschaft holte durch ein 9:1 ihren sechsten Sieg im sechsten Spiel. Philipp Herrnreiter hatte mit seinem Fünferpack maßgeblichen Anteil. Die restlichen Treffer für Gerzen/Aham kamen durch Christoph Winkler (2), Oluwasola Akinfolarin und ein Eigentor der Gäste zu Stande. Am kommenden Samstag steht um 13 Uhr die nächste Partie beim ESV Mitterskirchen auf dem Programm. Die Reservemannschaften kicken im Anschluss um 15 Uhr.