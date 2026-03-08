Klare Sache für Frohnhausen – Sterkrade 06/07 springt auf Platz eins

Die SpVgg Steele machte große Schrotte aus dem Tabellenkeller heraus. Mit einem 3:1-Auswärtserfolg bei TuSEM Essen verschaffte sich die SpVgg erst einmal Luft. Louis Smeilus war der Spieler des Spiels für Steele, denn der Angreifer war gleich doppelt erfolgreich (33., 41.). Bastian Lübeck setzte dann den Deckel mit seinem Tor zum 3:0 drauf (55.). Der 1:3-Anschlusstreffer von Sanjay Bhandari brachte nichts mehr ein für die Hausherren.

Die Spvgg Sterkrade-Nord sicherte sich den ersten Liga-Dreier im neuen Jahr. Lukas Kallweit (11.), Nico Spickermann (45.) und Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi trafen beim klaren 3:0-Auswärtserfolg des Tabellenzehnten. Fatishpor Essen muss derweil weiterhin zittern, denn nur ein Punkt trennt die Essener von der roten Zone.

Rot-Weiss Essen II setzte den Siegeslauf auch beim Heisinger SV fort. Zunächste traf Joel Bema (6.) zur 1:0-Führung, ehe Top-Torjäger Marcel Platzek zum 2:0 einnetzte (18.). Der 1:2-Anschlusstreffer von Jonas Lippeck in Minute 90 änderte nichts mehr am Spielverlauf und somit konnte der RWE ein weitere mal feiern. Die Rot-Weissen bleiben somit an den Aufstiegsplätzen dran.

Die Bezirksliga, Gruppe 6 hat einen neuen Spitzenreiter: Die SpVgg Sterkrade 06/07 gewann ihr Heimspiel gegen Dostlukspor Bottrop souverän mit 6:0 und kletterte somit auf den ersten Platz. Svere Müller (17., 74.), Robin Papert (20.), Damian Vergara Schlootz (50., 71.) und Moritz Anderheide tüteten den klaren 6:0-Erfolg der SpVgg ein. Die Gäste verbleiben gleichzeitig im Tabellenkeller.

Spieldaten:

VfB Frohnhausen – FC Blau-Gelb Überruhr 8:0

VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo (67. Nico Prang), Ilyas Khazaz, Milad Mansoori (63. Sinan Yilmaz), Florian Usein (16. Rida Hallak), Issa Issa, Issa Adnan Said (78. Joel Martin Dinzolele), Canel Ucan (57. Kevin Zamkiewicz), Essowavana Gbegouni, Mohamed Said, Prince Chigamezu Igbozuruike - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Chafiq Guettari, Noel Tautges (70. Caner Celik), Yoshitaka Myojin, Alexandru-Gabi Gheorghe, Bilal Gökyesil, Draoui Nour-Edine, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges

Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Issa Issa (7.), 2:0 Prince Chigamezu Igbozuruike (10.), 3:0 Mohamed Said (40.), 4:0 Mohamed Said (50.), 5:0 Mohamed Said (52.), 6:0 Milad Mansoori (57.), 7:0 Essowavana Gbegouni (67.), 8:0 Mohamed Said (90. Foulelfmeter)

Sportfreunde Niederwenigern II – Sportfreunde Königshardt 2:2

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell (84. Benedikt Michael Thielecke), Marcel Modro, Marius Beyer, Malte Eckert, Leon Welticke, Sebastian Axt (46. Jan Adolphs), Lutz Dahlhaus (65. Florian Finger), Marcel Schräer, Noah Seyer (62. Matthias Hendricks), Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski, Mathias Grgic, Felix Knappmann, Laurenz Hübinger (66. Sven Ebbe Süsselbeck), Denis Karic, Charalambos Pommer (46. Simon Palmen), Silas Baffour, Muris Kesko, Maurice Gardey - Trainer: Kenan Hodzic

Schiedsrichter: Rolf Kramer (Wuppertal) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Laurenz Hübinger (45.+9), 0:2 Muris Kesko (45.+9), 1:2 Malte Eckert (55.), 2:2 Justin Barke (90.)

SV Burgaltendorf – DJK Arminia Lirich 1920 3:0

SV Burgaltendorf: Mike Justenhofen, Leon Metke (83. Sky Eric Lietzau), Georgios Ketsatis, Caspar Schelewski (77. Denis Naumov), Jason-Lee Gerhardt, Jannis Böhner, Jonas Rölver, Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci, Michael Siminenko (83. Kai Nakowitsch), Alkan Albayrak (63. Nico Van Der Heuvel) - Co-Trainer: Ricardo Zweck - spielender Co-Trainer: David Moreno Gonzalez - Trainer: Andreas Krippel

DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Dominik Krath (46. Marouan Jenfi), Albin Alimusaj (77. Nils Beusing), Mehriz Fezzani, Manuel Augenstein, Anthony Annan, Tim Danel (57. Eric Salobir), Daniel Enudi, Leroi Donovan Ndjiago (80. Yahia El-Haouari), Andre Peters - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 157

Tore: 1:0 Kevin Barra (6.), 2:0 Jonas Rölver (46.), 3:0 Jason-Lee Gerhardt (77.)

Fatihspor Essen 2001 – Spvgg Sterkrade-Nord 0:3

Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Sami Essa Suleiman (63. Serhat Yirmibes), Can Tunctürk, Mounir Till Asrih (75. Cihan Aksakal), Tolga Yigit, Samed Fidan (63. Callistus Chima Ojukwu), Jez Fremnong, Baki Caki, Oktay Cinar (71. Baris Kaya), Ayman Mallih, Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Malte Simon Benninghoff, Lukas Kallweit, Jason Michael Schiewer (59. Justin Beckmann), Nico Spickermann, Nick Perenz, Celil Kuzu, Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, Danny Perenz, Elias Rams (81. Dean Torben Nowoczin) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Schiedsrichter: Jens Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Jason Michael Schiewer (12.), 0:2 Celil Kuzu (45.+2), 0:3 Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (79.)

Vogelheimer SV – SuS Haarzopf 3:2

Vogelheimer SV: Lucca Ramon van Bebber, Yannik Schümberg (81. Fouad Zaitouni), Marc Nickel, Deniz Senol, David Dottai, Obiora Uzukwu, Mika Luis Pfundner, Glory Samuel Kamamona, Edis-Cem Yilmaz (42. Janik Noah Eichmann), Naoufal Nouri, Emre Kilav (65. Schafik Fraitat) - Trainer: Carsten Isenberg

SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel (46. Joshua Coffie), Maurice Grube (65. Jan Seeling), Timo Brandt, Marvin Pape (73. Patrick Demme), Enrico Ratz (65. Thierry Buma), Michael Seidelmann, Fabian Sörries (52. Ben Ansorge), Luiz Alessio Sachs, Yunosuke Seo, Felix Franken - Trainer: Matthias Walter

Schiedsrichter: Henning Wübbels - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Enrico Ratz (9.), 0:2 Enrico Ratz (11.), 1:2 Naoufal Nouri (51.), 2:2 Naoufal Nouri (66.), 3:2 Mika Luis Pfundner (77.)

Heisinger SV – Rot-Weiss Essen II 1:2

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Kevin Patrick Konrad (60. Steffen Köfler), Nik Leiler (74. Jan-Lukas Lippeck), Marvin Prellwitz, Semih Cimen, Merlin Kirsten, Julian Bluni, Lein Frehmann, Tobias Köfler, Jonas Lippeck - Trainer: Slavko Franjic - Trainer: Frank Burchhardt

Rot-Weiss Essen II: Marcel Lenz, Hamid Kuka (90. Ilias Mpalntoumis), Burak Bahadir, Randy-Tamufor Atanga-Akwen (64. Jan-Luca Geurtz), Ole Nissen, Kevin Grund (86. Timo Dargel), Marcel Faber, Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema (64. Arda Islam) - Trainer: Stefan Lorenz - Co-Trainer: Marcel Gomolinski

Schiedsrichter: Martin Krane (Wuppertal) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Joel Bema (6.), 0:2 Marcel Platzek (18.), 1:2 Jan-Lukas Lippeck (90.+3)

DJK Arminia Klosterhardt – Fortuna Bottrop 1:3

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron, Emre Yalcin, Lennart Elias Rühl (46. Samuel Zegadlo), Fabian Abel (88. Athanassios Angelos Gentidis), Niklas Gehrmann (80. John Salobir), Max Langerbein (65. Melvin Glogic), Hamza Velic (46. Meik Kunz), Niklas Daunheimer, Jan-Niklas Pia - Trainer: Marcel Landers

Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Marcel Hegemann, Hussein Solh, Luca Fischer, Jan Larisch, Stefan Pitkowski (88. Danny Schrödl), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (70. Thilo Grollmann), Lennart Dickmann (75. Can Michalski), Lennart Jablonski (79. Robin Nordmann), Niklas Wenderdel (82. Emre Kilic) - Trainer: Sebastian Stempel

Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Lennart Jablonski (24.), 0:2 Hannes Ostgathe (45.+2), 1:2 Samuel Zegadlo (73.), 1:3 Can Michalski (84.)

SpVgg Sterkrade 06/07 – Dostlukspor Bottrop 6:0

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Lukas Geers, Mats Müller, Joel Bayram (80. Nicolas Strömann), Robin Papert (72. Zahir Kaynar), Moritz Anderheide, Sverre Müller, Jannik Hoppe, Damian Vergara Schlootz (72. Ian Kohlgruber), Aaron Langen (63. Jannik Hoppe) - Trainer: Lars Mühlbauer

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Arif Elyesa Mendil, Berat Arslan (76. Jan Endres), Emre Ünlü (72. Dogukan Turan), Devin Yildirim, Baris Erdogan, Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi (56. Can Uçar), Jonah Konzer, Abbas Jaafar, Ismail Talha Uzan - Trainer: Can Uçar

Schiedsrichter: Jonathan Nam Fröhlich - Zuschauer: 222

Tore: 1:0 Sverre Müller (13.), 2:0 Robin Papert (24.), 3:0 Damian Vergara Schlootz (60.), 4:0 Damian Vergara Schlootz (78.), 5:0 Sverre Müller (81.), 6:0 Moritz Anderheide (90.)

TuSEM Essen 1926 – SpVgg Steele 1:3

TuSEM Essen 1926: Lukas Killmann, Fabian Riesener, Florian Pawelzik, Rico Zölzer, Lukas Paulun, Serkan Özer (67. Modou Jaiteh), Jan Guthoff (56. Sanjay Bhandari), Frederick Gipper (59. Philipp Alexander Glahn), Fabio Herrmann (59. Felix Herzinger), Rico Frederik Hoffmann (49. Nadyar Khaled), Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann

SpVgg Steele: Dominik Langenberg, Dominic Hörstgen (46. Bastian Lübeck), Fabian Handke, Leon Tüns, Dominik Bongartz, Lirim Imeri (79. Tatsuro Sakamoto), Maurice Jednicki, Erol Hermann (79. Thoma Bubullima), Asiato-Shouda Sanganaza, Louis Smeilus (85. Benedict Uwa Davis-West), Luis Richard (73. Asiato-Shouda Sanganaza) - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Louis Smeilus (33.), 0:2 Louis Smeilus (41.), 0:3 Bastian Lübeck (55.), 1:3 Sanjay Bhandari (78.)