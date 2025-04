Klare Sache für die SGBM 2 gegen Weisingen/Holzheim 2

(MS) Keine Ostergeschenke gab es für die SG Weisingen/Holzheim 2 am Karsamstag in Medlingen gegen die SGBM 2.

Im Gegenteil, die Heimmannschaft zeigte von Anfang an, dass heute lediglich bei der Gastmannschaft die Eier ins Tor gelegt werden. Bereits in der 10. Minute vollstreckte Christian Winkler, der nach Ping Pong im Strafraum der Gäste nur noch vollstrecken musste. Der Druck auf das Gehäuse war in dieser Phase immens und die Weisinger konnten sich kaum befreien. Nach einigen Ballstafetten durch das Mittelfeld, kam der Ball am Ende zu Pierre Teichmann, der mit einem wuchtigen Schuss zum 2:0 (13. Minute) dem Keeper keine Chance lies. Angriffswelle um Angriffswelle rollte nun auf den bemitleidenswerten Keeper und die Gäste konnten froh sein, dass bis zur Pause nur noch Christian Winkler nach doppeltem Doppelpass mit Pierre Teichmann zum 3:0 (38. Minute) einschoss.