Klare Sache für Borussia Freialdenhoven Der 4:0-Erfolg gegen Königsdorf bedeutet den Sprung auf Rang eins der Mittelrheinliga.

Die Fußball-Mittelrheinliga hat einen neuen Tabellenführer, und der heißt Borussia Freialdenhoven: Mit dem 4:0 im Heimspiel gegen den TuS BW Königsdorf fuhr die Mannschaft in der Liga ihren vierten Sieg in Serie ein und grüßt mit 16 Punkten von oben.

„Die Tabellenführung hat sich die Mannschaft im Kollektiv erarbeitet und verdient, sie ist für uns aber nur eine Momentaufnahme, die nächsten Aufgaben warten schon“, sagte Borussias Trainer Kevin Kruth.

In der ersten Halbzeit zeigte die Borussia eine durchschnittliche Leistung, in manchen Aktionen fehlte die Ruhe am Ball. So musste eine Standardsituation die Führung bringen: Eine Ecke von Kariem Emara fand den Kopf von Jalil Tahir, der den Ball am ersten Pfosten ins Tor beförderte (25.). Während Königsdorf im Anschluss nur eine gefährliche Aktion zu verzeichnen hatte, ließen die Hausherren kurz vor der Pause zwei gute Möglichkeiten liegen.

Die beste Phase der Borussia folgte in der Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte. Zunächst traf Emara im Strafraum zum 2:0 (48.), ehe nur eine Minute später Rachid Tchadjei aus halbrechter Position zum 3:0 vollstreckte. In der 74. Minute verlängerte Denis Pozder einen Ball auf Niklas Koppitz, der den Endstand markierte. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis gegen eine Mannschaft, gegen die es nicht so einfach ist“, fasste Kruth später zusammen. „Was ich einzig etwas schade finde, ist die Zuschauerresonanz. Auch heute waren wieder nur knapp 200 Leute da. Bei den Leistungen, die die Mannschaft im Moment zeigt, hätte sie mehr Zuschauer verdient“, so Kruth abschließend.