Klare Sache: Freising fügt Moosinning erste Saisonniederlage zu

Erster Dämpfer beim FC Moosinning – nach zwei Siegen zu Beginn der Saison gibt es gegen den SC Eintracht Freising eine herbe Niederlage.

Moosinning – Im dritten Spiel hat‘s nun auch den FC Moosinning erwischt. Gegen den SC Eintracht Freising stand er auf verlorenem Posten und unterlag zuhause verdient 0:3 (0:0). Die Gäste hingegen kamen zu ihrem ersten Sieg in der neuen Saison, und sie stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass mit ihnen zu rechnen ist.

FCM-Coach Christoph Ball musste auf Mittelfeldchef Tobi Killer verzichten, bei dem Kreislaufprobleme einen Einsatz verhinderten. So musste Stefan Haas trotz Krankheit von Beginn an ran. Das Ganze ließ sich dennoch ganz gut an, denn nach Querpass von Maxi Siebald kam Chris Häusler zum Abschluss, er setzte die Kugel aber links übers Tor.

In der Folge waren dann aber die Gäste am Drücker, sie wurden dabei vom Gastgeber förmlich eingeladen. Nach einem missglückten Einwurf von Aziz Abdane passten die Gäste in die Spitze zu Christian Schmuckermaier, doch frei vor dem Tor scheiterte er an Aaron Siegl.

Nur zwei Minuten später bediente Fabi Ulitzka im Mittelfeld mit einem katastrophalen Fehlpass die Freisinger, erneut durfte Schmuckermeier allein in Richtung Tor starten, doch dieses Mal setzte er die Kugel an den Querbalken.

Viel los für Sigl

Aufregung in der 19. Minute, als Siegl einen weiten Ball der Freisinger im Rückwärtslaufen knapp außerhalb des Strafraums zu fassen bekam: Die Freisinger forderten Rot. Da es sich um keine klare Tormöglichkeit handelte, entschied der Schiri aber auf Freistoß, und den jagten die Gäste weit drüber.

Der FCM kam nach einer halben Stunde besser ins Spiel, und nach einer Ecke passte Stefan Haas flach zur Mitte, aber Freund und Feind verpassten knapp. Einen Freistoß von Felix Fischer wehrte Siegl zur Ecke ab. Kurz vor dem Wechsel durfte sich dann noch einmal Gästekeeper Georgios Blantis auszeichnen. Einen Flachschuss von Chris Häusler wehrte er nach vorne ab, und auch beim Nachschuss von David Kamm war er zur Stelle.

Freising bleibt in Hälfte zwei eiskalt

Im zweiten Abschnitt wartete man vergebens auf ein Aufbäumen der Gelb-Schwarzen. Spätestens in der 56. Minute hatte Freising alle Trümpfe in der Hand: Nach einem schnellen Konter wurde Joshua Steindorf auf halblinks bedient, dieser umkurvte Siegl und schob sicher ein.

Die Gäste ließen nun Ball und Gegner laufen, und in der 67. Minute war die Partie endgültig entschieden: Moosinning reklamierte vergeblich ein Foul an Aziz Abdane, Maximilian Rudzki zog den Ball flach auf den zweiten Pfosten, und erneut Steinsdorf drückte den Ball über die Linie.

Die Schlussviertelstunde war mehr von Wechseln als von aufregenden Strafraumszenen geprägt. Im Anschluss an einen Freistoß konnten die Moosinninger den Ball zunächst noch zweimal abwehren, doch im dritten Versuch versenkte Jonathan Kleimann den Ball zum 3:0-Endstand im Kasten.