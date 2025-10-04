Klare Sache: Bezirksliga-Top-Spiel live im Radio

Das Voting ist beendet und das Ergebnis ist offensichtlich: mit 47,8 Prozent entschieden sich die Teilnehmer für die Bezirksliga Partie zwischen BC Kohlscheid und Alemannia Mariadorf. Damit berichtet Radio Sunshine am Sonntag live aus Kohlscheid.

Auch diesmal standen fünf Spiele zur Auswahl, zwei davon aus der Mittelrheinliga und drei aus der Bezirksliga 4. Bei der Zweitplazierung handelt es sich um ein knappes Rennen. Das Duell zwischen VfL Vichttal und dem FC Hennef erhielt 17,1 Prozent der Stimmen. Darauf folgt mit nur 1,2 Prozent Rückstand der FV Haaren vs. SG Stolberg. Platz vier belegt wieder eine Mittelrheinliga-Partie: der 1. FC Düren gegen SpVg Frechen mit 13,9 Prozent. Auf dem letzten Platz mit 5,2 Prozent wurde VfR Würselen gegen Germania Hilfarth gewählt.