Klare Sache: B-Team der Ostler steigt in die Kreisliga auf

Die U23 des FC Ost hat‘s im zweiten Anlauf gepackt, fünf Tage nach der völlig unverdienten Niederlage gegen Kirchenthumbach. Im letzten Relegationsspiel des Spielkreises Amberg/Weiden behaupteten sich die Weidener satt mit 4:0 (2:0) gegen den SV Neusorg. Rund 400 Zuschauer waren am Freitagabend bei Kaiserwetter nach Reuth gekommen. Der Bezirksliga-Unterbau feiert den Aufstieg in die Kreisliga, während Neusorg jenen verpasst. Mit diesem Match ist die Relegation auf Kreisebene in der gesamten Oberpfalz beendet.