Klare Sache, aber auch die Palatia in Feierlaune

Nach dem 1:0 von David Hummel (zwölfte Minute) hatte es aufgrund der Roten Karte für Homburgs Minos Gouras (35.) einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Limbacher gegeben - erst recht, nachdem Philipp Steinhart an Palatia-Schlussmann Jonas Brass mit einem Foulelfmeter gescheitert war (40.). Im zweiten Durchgang ging es dann aber Schlag auf Schlag: Wiederum Hummel (46.), Mart Ristl (53.), Niclas Anspach (55.), Tim Steinmetz (68.), Hummel (72.), Markus Mendler (77.), Nicolas Robin Jörg (86.) sowie Lukas Quirin (89.) machten das Homburger 9:0-Schützenfest perfekt. Bei der Palatia, die in der Nachspielteit der ersten Halbzeit für Lukas Schmidt eine Zeitstrafe hinnehmen musste, war das Homburger Spiel in der zweiten Hälfte deutlich zu schnell. Aber immerhin konnte der Sechstligist im strömenden Regen von Saarbrücken eine zweistellige Niederlage vermeiden. Die Palatia-Fans feierten am Ende ihre Liebllinge für eine tolle Saison - und Schlussmann Brass durfte sich sogar über die Auszeichung zum Spieler des Tages freuen. Beide Fanlager sorgten im weiten Rund des Ludwigsparkstadions für eine gute Stimmung. Für die Homburger war es der erste Saarlandpokalsieg seit 2016, als die SV Elversberg im Finale mit 1:0 bezwungen werden konnte. Damals war der der heutige Homburger Trainer Roland Seitz noch Sportvorstand an der Kaiserlinde gewesen - nun durfte er selbst den Saarlandpokal in die Höhe stemmen. Die Grün-Weißen hoffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf einen attraktiven Gegner.