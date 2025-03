Klare Rollenverteilung beim Duell Erster gegen Letzter

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Beide Teams liegen mit 31 beziehungsweise 27 Punkten im Tabellenmittelfeld. SG Stetten/Kleingartach spielte zuletzt remis in Schluchtern, während Erlenbach gegen Amrichshausen erfolgreich war. Der Sieger kann sich von der unteren Tabellenhälfte absetzen.

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Aufsteiger TG Böckingen empfängt den Vorletzten aus Bad Wimpfen. Die Heimelf ist mit 42 Punkten gut im Rennen und will ihre starke Bilanz weiter ausbauen. Für Bad Wimpfen zählt jeder Punkt im Abstiegskampf.

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Beide Teams trennen lediglich fünf Punkte in der Tabelle. Friedrichshall verlor zuletzt gegen Böckingen, während die SGM mit einem Sieg gegen Leingarten Selbstvertrauen tankte. Das Duell verspricht Spannung mit offenem Ausgang.

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Schwaigern blieb am letzten Spieltag bei der SG Sindringen/Ernsbach ohne Sieg, will aber gegen MassenbachHausen wieder auf die Erfolgsspur. Die Gäste kämpfen mit 24 Punkten gegen das Abrutschen in die Abstiegszone. Die Partie dürfte dennoch offen verlaufen.