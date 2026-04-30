Klare Rollenverteilung

– Foto: Lorena Pietler

Dritter gegen Fünfzehnter: Während Stelingen oben mitmischt, kämpft Kirchrode weiter um den Anschluss.

Stelingen steht mit 50 Punkten auf Rang drei, hat zuletzt den SV 06 Lehrte mit 4:1 geschlagen und gehört zu den konstanten Mannschaften der Liga. Kirchrode dagegen rangiert mit 17 Punkten auf Platz 15 und wartet weiterhin darauf, sich aus der unteren Tabellenregion zu lösen.

Wenn der TSV Stelingen am Donnerstagabend beim TSV Kirchrode antritt, ist die Ausgangslage klar verteilt.

Auch der Blick auf den vergangenen Spieltag unterstreicht die Unterschiede. Während Stelingen seine Aufgabe erfolgreich gestaltete, kam Kirchrode beim 2:2 gegen den FC Lehrte nicht über ein Unentschieden hinaus – ein Ergebnis, das im Tabellenkeller nur begrenzt weiterhilft.

Die Kräfteverhältnisse sind damit umrissen: Hier ein Team aus der Spitzengruppe, dort eine Mannschaft im unteren Tabellenbereich.

Für Stelingen geht es darum, die eigene Position zu stabilisieren und den positiven Trend fortzusetzen. Kirchrode hingegen benötigt Punkte, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen nicht weiter anwachsen zu lassen.