Klare Rollen vor Duell in TiMoNo

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die Ausgangslage ist eindeutig, doch Scharmbeckstotel reist nicht ohne Ambitionen an. Während TiMoNo seine Dominanz bestätigen will, setzt der Außenseiter auf Haltung und Einsatz.

Die Vorzeichen vor dem Duell zwischen dem SV TiMoNo und dem ATSV Scharmbeckstotel könnten kaum deutlicher sein. Der souveräne Tabellenführer trifft am Sonntag auf das Schlusslicht der Frauen-Oberliga Niedersachsen West – eine Partie, in der die Rollen klar verteilt sind.

TiMoNo geht mit breiter Brust in die Begegnung. „Sonntag gegen den Letzten wollen wir natürlich einen deutlichen und überzeugenden Sieg einfahren“, kündigte Trainer Jan-Henrik Koppelkam an. Gleichzeitig will der Spitzenreiter die Gelegenheit nutzen, um Abläufe weiter zu festigen: „Wir werden aber wieder viel rotieren und wollen nach vorne viele Abläufe verfestigen.“ Die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft sei dabei ein entscheidender Faktor: „Wir haben alle richtig Lust auf das Spiel. Diese Freude und die Überzeugung in unsere Spielstärke ist dieses Jahr ein ganz großes Plus.“

Auf der Gegenseite ist die Ausgangslage ebenfalls klar erkannt. „Auf dem Papier eine klare Angelegenheit, denn wir fahren als Tabellenletzter zum Meister, der bis auf ein Spiel alles gewonnen hat“, sagte Scharmbeckstotels Trainer Andreas Klug. Dennoch will sich sein Team keineswegs kampflos ergeben: „Wer denkt, wir schenken die zwei Spiele her und lassen uns hängen, den muss ich enttäuschen.“

Trotz der schwierigen Situation zeigte sich Klug zufrieden mit der Trainingswoche: „Wir haben die Woche über mit voller Kapelle trainiert, und dafür auch ein riesengroßes Kompliment an das Team.“ Die Mannschaft wolle in den verbleibenden Spielen „bestmöglich agieren“ und danach eine Bilanz ziehen.

Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, blickt der Außenseiter dem Spiel mit einer gewissen Vorfreude entgegen: „Auch wenn es komisch klingt, freuen wir uns natürlich auf das Spiel beim Meister bei wahrscheinlich herrlichem Wetter. Es ist also angerichtet.“

Während TiMoNo seine beeindruckende Saison weiter veredeln will, geht es für Scharmbeckstotel darum, sich trotz der schwierigen Tabellenlage noch einmal bestmöglich zu präsentieren.