Klare Rollen vor dem Derby: Spelle empfängt Schlusslicht Biene

– Foto: René Diebel

Am 27. Spieltag der Oberliga Niedersachsen kommt es zum Emsland-Derby zwischen dem SC Spelle-Venhaus und dem SV Holthausen Biene. Die Ausgangslage ist auf den ersten Blick eindeutig – doch das spektakuläre 3:3 aus dem Hinspiel mahnt zur Vorsicht.

Ganz anders die Situation beim Aufsteiger aus Biene. Mit nur 13 Punkten rangiert die Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz und ist unter der Woche endgültig abgestiegen. Die Defensive ist mit 78 Gegentoren die anfälligste der Liga.

Die Rollenverteilung vor der Partie scheint klar. Spelle belegt mit 39 Punkten aus 26 Spielen Rang sechs und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Der Abstand zu den vorderen Plätzen ist zwar gewachsen, dennoch kann der SCSV die Saison stabil zu Ende spielen.

Formkurve mit unterschiedlichen Tendenzen

Spelle musste zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Bei Tabellenführer Egestorf-Langreder unterlag die Mannschaft knapp mit 0:1 und blieb damit erneut ohne Sieg. Insgesamt ist die Bilanz der vergangenen Wochen durchwachsen.

Biene hingegen zeigte zumindest Ansätze von Stabilisierung. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Lupo Martini Wolfsburg folgte jedoch wieder ein Rückschlag beim 2:4 gegen Hildesheim. Die Ergebnisse verdeutlichen die Schwankungen eines Teams, das um Konstanz ringt.

Das erste Duell der beiden Mannschaften zählt zu den spektakuläreren Partien der Saison. Spelle führte nach 67 Minuten bereits mit 3:1, spielte zudem in Überzahl, musste am Ende aber noch den Ausgleich hinnehmen.

Treffer von Kemna und Popov sowie ein Eigentor schienen die Partie zugunsten des SCSV zu entscheiden. Doch Looschen und Olthoff sorgten in der Schlussphase für das 3:3. Der Spielverlauf unterstreicht die Unberechenbarkeit solcher Derbys.

Derbycharakter trotz Tabellenunterschied

Trotz der klaren tabellarischen Ausgangslage ist die Partie nicht frei von Spannung. Regionale Derbys entziehen sich häufig der reinen Logik der Tabelle, zumal zahlreiche personelle Verbindungen zwischen beiden Teams bestehen.

Für Spelle geht es darum, die eigene Position zu festigen und die Favoritenrolle zu bestätigen. Für Biene bietet das Spiel die Möglichkeit, im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte zu sammeln – und gleichzeitig ein sportliches Ausrufezeichen zu setzen.

Während der SCSV den Blick auf eine stabile Platzierung im oberen Mittelfeld richtet, steht für Biene jeder Spieltag im Zeichen des Abstiegskampfes. Angesichts des Rückstands auf die Konkurrenz sind Punktgewinne zwingend notwendig.

Das Derby am Freitagabend verbindet somit unterschiedliche Zielsetzungen – und bleibt gerade deshalb offen für einen Spielverlauf, der sich nicht allein aus der Tabelle erklären lässt.