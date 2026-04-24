Klare Rollen, lange Reise:Neuenkirchen will Favoritenstatus bestätigen

– Foto: René Diebel

Die längste Auswärtsfahrt der Saison führt den TuS Neuenkirchen an die Nordseeküste. Gegen den Tabellenletzten will das Team seiner Favoritenrolle gerecht werden – mit klarer Zielsetzung und personeller Verstärkung.

Wenn der TuS Neuenkirchen am Sonntag beim SV Hage antritt, sind die Vorzeichen aus Sicht der Gäste klar definiert. Trainer Markus Gertz sieht sein Team in der Pflicht und formuliert die Erwartungshaltung entsprechend deutlich: „Ich denke, die Rollen sind klar verteilt und wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden.“

Die Partie beim Tabellenletzten ist für Neuenkirchen nicht nur sportlich, sondern auch logistisch eine Herausforderung. „Unsere längste Auswärtsfahrt führt uns am Sonntag früh zum Tabellenvorletzten nach Hage an die Nordseeküste“, erklärt Gertz. Dennoch soll dies keine Ausrede sein – im Gegenteil: Die Mannschaft will an die bisherigen Leistungen der Rückrunde anknüpfen.

„Dazu benötigen wir die gleiche Intensität und Einstellung, die wir in den ersten vier Spielen in der Rückrunde an den Tag gelegt haben“, so der Trainer weiter. Die Vorbereitung darauf sei entsprechend fokussiert verlaufen: „Wir sind bestens vorbereitet und wollen unseren ‚Familienausflug‘ mit drei Punkten im Gepäck krönen.“

Zusätzlichen Rückenwind erhält das Team durch eine wichtige Rückkehrerin: „Wieder eine Option im Kader nach Bänderriss: unsere Kapitänin Carolin Kreutzmann. Also die Vorzeichen sind gut“, betont Gertz.

Mit Blick auf die Tabelle spricht vieles für die Gäste, doch gerade solche Spiele bergen ihre eigenen Herausforderungen. Neuenkirchen wird gefordert sein, die Favoritenrolle auch auf dem Platz mit der nötigen Konsequenz zu untermauern.