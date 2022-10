– Foto: Tanja Kaltofen

Klare Rollen Am Sonntag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem Berliner AK.

Vorschau von Jörg Kaltofen (ZFC Meuselwitz)

So., 23.10.2022, 13:30 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz Berliner AK Berliner AK 13:30 live PUSH

Auch dieses Jahr ist der Berliner AK einer der Topfavoriten auf den Staffelsieg. Mit acht Siegen und nur einer Niederlage, 1:2 bei Chemie Leipzig, führen die Jungs aus Moabit mit 24 Punkten und 20:3 Toren die Regionalligatabelle an. Letztes Wochenende haben sie den SV Lichtenberg 47 mit einem 6:0 regelrecht aus dem Poststadion geschossen.





Der ZFC hat nach der knappen Niederlage in Lichtenberg auch das Auswärtsspiel beim SV Babelsberg 03 verloren, am Ende konnten die Jungs aus der Filmstadt die Partie locker und ohne Probleme mit 3:0 für sich entscheiden. Somit hängt Zipse leider weiter tief im Tabellenkeller fest und nimmt mit sechs Punkten und 11:22 Toren den 15. Tabellenplatz der Regionalliga Nordost ein. Natürlich kommt der spielstarke Spitzenreiter nach dem 6:0-Kantersieg mit breiter Brust und als Topfavorit auf die Glaserkuppe und möchte natürlich die Tabellenführung gegen die auf Platz 2 lauernden Babelsberger verteidigen. Das letzte Aufeinandertreffen in der bluechip-Arena bestritten beide Kontrahenten am 19.09.2021, damals gewann der Berliner AK mit 3:1. Das Rückspiel im Poststadion am 19.03.2022 konnte unsere Mannschaft mit 1:0 für sich entscheiden. Auch wenn die Historie eindeutig für den haushohen Favoriten aus Berlin spricht, gibt es immer eine Chance, zumal es auch schon Heimsiege gegen die Berliner gab.



Fakt ist aber auch, Meuselwitz muss ganz anders auftreten wie zuletzt. Abschlussschwäche, keine Abstimmung und vor allem so eine Totenstille auf dem Platz wie im Babelsberg-Spiel kann und darf man sich gegen so einen Gegner nicht leisten. Alle sind aufgefordert, mehr als 100 % zu geben, um den Abwärtstrend aufzuhalten und die Stimmung nicht noch mehr kippen zu lassen.