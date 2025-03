Klare Pleite gegen Rot-Weiß Oberföhring: TSV Oberpframmern „auf dem Boden der Tatsachen gelandet“

Der Frustlevel von Oberpframmerns Spielertrainer Florian Lechner war in der Spielanalyse nach der 1:4-Pleite beim FC Rot-Weiß Oberföhring ganz weit oben angesiedelt. „Ich kann es im Moment gar nicht so recht erklären, ich bin grad zu deprimiert. Wir sind jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet.“

Und diese bedeuten eben auch einen bekannt dünnen Kader, den reaktivierte Aushilfsspieler notdürftig auffüllen müssen. „Ohne die drei Spieler Matthias Niedermaier, Emanuel Lutz und Max Krötz hätten wir keine Mannschaft zusammen bekommen. Deshalb auch an dieser Stelle einmal an Dankeschön an alle Spieler, die sich zur Verfügung stellen“.