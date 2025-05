Klare Nummer in Bettenhausen TSV Ihringshausen II steigt in die Kreisliga A auf Verlinkte Inhalte Relegation KL Kassel Kaufungen 07 II TSV Ihringsh II

Mit einem verdienten 2:0-Erfolg im Relegationsspiel gegen den SV Kaufungen II sichert sich der TSV Ihringshausen II den Aufstieg in die Kreisliga A. Die Mannschaft von den Spielertrainern Ben Bode und Chris Mucha zeigte an der Cornelius-Gellert-Kampfbahn in Bettenhausen über weite Strecken die reifere Spielanlage und verwertete zwei ihrer Chancen eiskalt.

Heute, 18:30 Uhr SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 II TSV Ihringshausen TSV Ihringsh II 0 2 Abpfiff Die Partie begann zunächst ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Ihringshausen. Luna Arend hatte in der 6. Minute den ersten Abschluss der Partie, scheiterte jedoch zentral an SVK-Keeper Spitzbart. Bis zur Trinkpause in der 25. Minute neutralisierten sich beide Teams weitgehend, ehe Luna Arend nach einer unübersichtlichen Szene im Kaufunger Strafraum zur verdienten Führung einschob (31.). Der TSV blieb auch in der Folge gefährlicher, scheiterte jedoch mehrfach an der eigenen Abschlussschwäche.

Kaufungen fand offensiv kaum statt und konnte sich erst Anfang der zweiten Halbzeit annähern (55.). Ein 1-gegen-1 für Fichtner auf der Gegenseite (64.) hielt die Spannung hoch. In der 82. Minute fiel schließlich die Vorentscheidung: Nach einer Ecke brachte Kaufungen den Ball erneut nicht aus der Gefahrenzone, Mucha steckte durch auf Fichtner – 0:2.