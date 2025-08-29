Klare Nummer im Reiherwald Neumann führt Wabern II zum Kantersieg Verlinkte Inhalte KOL Schwalm-Eder TSV Wabern II SpVgg Zella/

Mit einer dominanten Vorstellung hat der TSV Wabern II die SpVgg Zella/Loshausen klar mit 5:0 besiegt.

Von Beginn an setzten die Gastgeber das Geschehen, ließen Ball und Gegner laufen und belohnten sich früh: Nach Zuspiel von Herdt vollendete Dennis Neumann eiskalt zur Führung (15.). Wabern blieb drückend überlegen, musste jedoch warten, ehe Ansari kurz vor der Pause das 2:0 nachlegte (42.).

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Kapitän Neumann erhöhte mit einem wuchtigen Abschluss auf 3:0 (63.), ehe Richter einen Abpraller verwertete (68.). Den Schlusspunkt setzte erneut Neumann, der nach einem Solo seinen dritten Treffer erzielte (79.).