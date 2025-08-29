Klare Nummer im Reiherwald

Mit einer dominanten Vorstellung hat der TSV Wabern II die SpVgg Zella/Loshausen klar mit 5:0 besiegt.
Von Beginn an setzten die Gastgeber das Geschehen, ließen Ball und Gegner laufen und belohnten sich früh: Nach Zuspiel von Herdt vollendete Dennis Neumann eiskalt zur Führung (15.). Wabern blieb drückend überlegen, musste jedoch warten, ehe Ansari kurz vor der Pause das 2:0 nachlegte (42.).
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Kapitän Neumann erhöhte mit einem wuchtigen Abschluss auf 3:0 (63.), ehe Richter einen Abpraller verwertete (68.). Den Schlusspunkt setzte erneut Neumann, der nach einem Solo seinen dritten Treffer erzielte (79.).
Während Wabern mit dem verdienten Sieg auf Rang fünf vorrückt und vom Verbandsliga-Einfluss in der Breite profitierte, bleibt Zella/Loshausen weiterhin sieglos. Überragender Akteur des Tages war Dreifachtorschütze Neumann, der die Partie fast im Alleingang entschied.