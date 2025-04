Klare Niederlagen für den FSV Frankfurt und die Stuttgarter Kickers

Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz hat mit einem 1:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg II einen Achtungserfolg erzielt. Arlind Iljazi erzielte in der 59. Minute den einzigen Treffer der Partie. In der Nachspielzeit sah Marius Grösch die Rote Karte (90.+1), der Sieg geriet dadurch jedoch nicht mehr in Gefahr. ---

In einer torreichen Partie trennten sich der Bahlinger SC und SV Eintracht Trier 05 mit 3:3. Mirko Schuster verwandelte früh einen Handelfmeter zur Gästeführung (4.), ehe As Ibrahima Diakité (13.) ausglich. In der zweiten Halbzeit sorgte ein Doppelschlag von Hokon Sossah (64., 75.) für eine scheinbar komfortable Trierer Führung. Doch Bahlingen schlug zurück: Shqipon Bektashi verkürzte in der 82. Minute, Holger Bux rettete den Gastgebern in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Punkt. ---

Der FC Astoria Walldorf setzte sich mit 3:1 gegen den FC Gießen durch. Jonas Arcalean erzielte früh das 1:0 (12.), ehe Oliver Kovacic für Gießen ausglich (40.). In der Schlussphase entschied Felix Kendel per Foulelfmeter das Spiel zugunsten Walldorfs (87.), bevor Andre Redekop mit dem 3:1 in der Nachspielzeit (90.+2) alles klar machte. ---

Der FC 08 Villingen feierte beim 1. Göppinger SV einen eindrucksvollen 6:1-Auswärtssieg – den höchsten Saisonsieg für das bisherige Schlusslicht. Fabio Liserra (20.) und Mokhtar Boulachab (26.) stellten früh die Weichen. Nach dem 0:3 durch Marcel Sökler (69.) verkürzte Maximilian Ziesche auf 1:3 (79.). Doch in der Schlussphase trafen Eduard Heckmann (88.), erneut Sökler (90.) und Samet Yilmaz (90.) zum Endstand. ---

Im Duell zwischen dem TSV Steinbach Haiger und dem FC 08 Homburg trennten sich beide Teams 1:1. Christoph Maier brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung. Nach dem Platzverweis für Aaron Manu wegen einer Notbremse (62.) kam Homburg zurück und glich durch David Hummel in der 84. Minute aus. ---

Kickers Offenbach siegte mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt II durch ein spätes Tor von Dimitrij Nazarov in der 90.+4 Minute. Die Gäste mussten die Schlussminuten nach einer Gelb-Roten Karte für Louis Kolbe (90.) in Unterzahl überstehen. Offenbach bleibt damit ein Verfolger von Tabellenführer TSG Hoffenheim II. ---

Der SGV Freiberg musste eine unerwartete Heimniederlage hinnehmen. Gegen den FSV Mainz 05 II unterlag das Team mit 0:1. Marc Richter traf in der 83. Minute zum Siegtreffer für die Gäste. Freiberg verpasst damit die Chance, näher an die Tabellenspitze heranzurücken. ---

Die TSG 1899 Hoffenheim II dominierte die Spitzenpartie gegen die SV Stuttgarter Kickers und setzte mit einem klaren Heimsieg ein Zeichen im Aufstiegsrennen. Florian Micheler brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, ehe Paul Hennrich in der 43. Minute nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Luka Djuric in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 3:0 in der 90.+2 Minute. ---