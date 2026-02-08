Klare Niederlage trotz zahlreichen Chancen

Die U19 des 1.FC Saarbrücken unterlag in ihrem ersten Ligaspiel des neuen Jahres beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:4 (0:1). Ausschlaggebend war die mangelnde Chancenverwertubg, Trainer Joscha Klauck zog auch direkt einen Vergleich zu den Profis. Jan Marthias Becker brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung, Ibrahim Ati Allah konnte per Strafstoss auf 2:0 erhöhen (51.). "Sie haben alles getroffen, während wir klarste Chancen vergaben. Deshalb waren wir keine vier Tore schlechter, auch wenn es sich komisch anhört, es war weitgehend ausgeglichen", sagte der Trainer nach dem Spiel im Taunussteiner Stadtteil. Bezeichnend war das 3:0, das Eraldo Karai in der 82.Minute aus 60 Metern erzielte. Das letzte Tor durch Amin Huzocic fiel in der Nachspielzeit