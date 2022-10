Klare Niederlage trotz guter Leistung gegen starke Kölnerinnen

Am vergangenen Sonntag hatten die Damen des SV Mutscheid eine junge und starke Mannschaft vom FC Rheinsüd Köln zu Gast. Bereits kurz nach Anpfiff gelang es den Gastgeberinnen Druck aufzubauen, sodass ein Missverständnis in der gegnerischen Defensive einen Freistoß in guter Position lieferte. Dieser konnte jedoch nicht genutzt werden, um in Führung zu gehen. Kurz darauf nutzen die Damen aus Köln ihr erste zwingende Chance, um mit 0:1 in Führung zu gehen. Im Laufe des Spiels konnte sich Stürmerin Leah Burggraf mehrfach in gute Abschlusspositionen bringen, scheiterte jedoch an der sehr starken Schlussfrau der Gäste. Da es den Mutscheiderinnen trotz der besseren Chancen in der ersten Hälfte nicht gelang den Ausgleich zu erzielen, stand es auch zur Pause 0:1. Im Laufe der zweiten Halbzeit machte sich der Aufwand bemerkbar, den die Damen aus Mutscheid betreiben mussten, um mit den laufstarken Gegnerinnen mithalten zu können. Die offensiven Akzente wurden weniger. In der Schlussphase musste man sich dann erneut zweimal geschlagen geben. Die Spielerinnen des FC Rheinsüd Köln erhöhten zum Endstand von 3:0. Auch aufgrund einer starken ersten Halbzeit der Gastgeberinnen, fällt der Entstand deutlicher aus als dem Spielverlauf entsprechend. Mindestens ein Treffer für Mutscheid wäre verdient gewesen.