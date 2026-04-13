Klare Niederlage nach gutem Start: Siebenbäumen geht in Trittau unter

In der 8. Minute war es Mohammed Al Ali, der seine Mannschaft mit 0:1 in Führung brachte und damit für einen perfekten Start sorgte. Doch was danach folgte, war ein kompletter Bruch im Spiel der Gäste. Die Ordnung ging zunehmend verloren, insbesondere im Defensivverhalten fehlte die Zuordnung, wodurch Trittau immer wieder zu klaren Torchancen kam.

Die Gastgeber nutzten diese Schwächen eiskalt aus und drehten die Partie innerhalb kürzester Zeit. Mit hohem Tempo, klaren Laufwegen und konsequenter Chancenverwertung übernahm Trittau die Kontrolle und ließ Siebenbäumen kaum noch Luft zum Atmen. Besonders auffällig: Immer wieder standen Trittauer Angreifer frei vor dem Tor, während die Abstimmung in der Defensive der Gäste nahezu nicht mehr vorhanden war.

Bereits zur Halbzeit lag Siebenbäumen mit 1:5 zurück – eine Hypothek, von der sich die Mannschaft nicht mehr erholen sollte. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Trittau blieb dominant, spielte zielstrebig nach vorne und nutzte weiterhin konsequent die sich bietenden Räume. Siebenbäumen hingegen fand weder Zugriff auf das Spiel noch Stabilität in den eigenen Abläufen.

So entwickelte sich eine einseitige Partie, in der die Gastgeber das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Besonders Alaa Nader prägte das Spiel mit mehreren Treffern und war von der Defensive kaum zu kontrollieren. Am Ende stand ein deutliches 10:1 auf der Anzeigetafel – ein Ergebnis, das den Spielverlauf in dieser Deutlichkeit widerspiegelt.

Für den SV Grün-Weiß Siebenbäumen gilt es nun, dieses Spiel schnell aufzuarbeiten. Vor allem die fehlende Ordnung gegen den Ball, das Verhalten bei Standardsituationen sowie die Abstimmung in der Defensive müssen deutlich verbessert werden, um in den kommenden Spielen wieder konkurrenzfähig aufzutreten.

TSV Trittau: Domnick – Nader, Raschka (60. Bahn) Schwarz, Brockmann, Schmitz, Dittberner (60. Prehn) Knickrehm, Vogeler, Volkers (68. Thiedemann) Linne.

SV Grün-Weiß Siebenbäumen: Mölders – Benthien, Al Ali (27. Temnur) Stapf, Taha (75. Giering) Hashimi (62. Hamid) Dankert, Plähn, Kurt, Teichmann (45. Sindi) Halupka. (46. Schewski).

SR: Thore Oster (TSV Lägerdorf)

Ass.: Nico Lacher, Julian Wolff.

Z.: 70.

Tore: 0:1 Mohammed Al Ali (8.), 1:1 Alaa Nader (10.), 2:1 Kevin Linne (12.), 3:1 Kevin Linne (18.), 4:1 Alaa Nader (39.), 5:1 Alaa Nader (42.), 6:1 Marius Brockmann (56.), 7:1 Leon Raschka (57.), 8:1 Marlon Maximilian Schmitz (61.), 9:1 Alaa Nader (78.), 10:1 Alaa Nader (86.).