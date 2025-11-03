Klare Niederlage in Wiesent

Auf die klare Niederlage in Sünching folgte zunächste eine spielfreie Woche, die sicher dem ein oder anderen Spieler gut tat. Wohlwissend dass der nächste Brocken auf das Team von Besenhard und Zweckerl wartete. Youngster Sebastian Stock debutierte im Herrenbereich und Oldie Zelzer nahm aushilfsweise auf der Bank platz. Die Personalsituation ist zwar weiter angespannt, dennoch war man gewillt alles zu versuchen um etwas Zählbares aus Wiesent mitzunehmen.

Ernüchterung trat dann bereits nach sechs Minuten ein, als die Hausherren direkt mit dem ersten Angriff in Führung gingen. Fiederer über rechts zu schnell, ging noch am grätschenden Froschhammer vorbei, scharfer Ball vors Tor und Gritschmeier C. musste nur noch den Schlappen hinhalten. Nach 12 Minuten brach Wiedemann erstmals mit einem Solo durch, wurde aber zum Einwurf geklärt. Tobias Geier erhöhte in Minute 17 für die Hausherren. Ein schnell ausgeführter Freistoß und schon war Wiesent mit 3 Mann im 16er, Ederer legte nochmal ab und Geier versenkte gekonnt neben den rechten Pfosten. Das 3:0 fiel in Minute 24. Eine harmlose Hereingabe ging durch den 16er, keiner kommt ran, Marhöfer geht raus - kommt aber zu spät und trifft den Gegenspieler. Es gibt Elfmeter, den Ederer sicher verwandelt. Bis dato die Roosters kaum da. Keine Zweikämpfe, keinen Zugriff aufs Spiel gegen einen spielerisch klar überlegenen Gegner. Marhöfer parierte dann glänzend einen Kopfball von Koch nach einer Ecke. Wiedemann kam dann zu einer guten Möglichkeit für die Gäste, Ball geht ans Außennetz. Marhöfer verhinderte dann zunächst noch schlimmeres und fischte einen Distanzschuss von Geier aus dem Winkel. Kurz vor der Pause dann das 4:0 nach einem Konter der Hausherren nach einer Ecke. Handspiel Nöllgen, Freistoß Wiesent am eigenen 16er. Wieder keine Spielbereitschaft Seitens Thalmassing, erneut schaltet man zu spät, dann 4 gegen 2, Weikenstorfer bekommt den Ball in den Lauf, trifft dann aber aus dem Abseits ins lange Eck. Klare Sache bisher, die Hausherren lassen wenig anbrennen. Die Roosters mit dem letzten Aufgebot können hier bisher nicht wirklich was reißen.