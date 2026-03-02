Klare Niederlage in Stuttgart für die Wölfe

Der VfL Wolfsburg musste am 24. Bundesliga-Spieltag eine deutliche 0:4-Niederlage beim VfB Stuttgart hinnehmen. Die Niedersachsen gerieten früh ins Hintertreffen und fanden über die gesamte Spielzeit hinweg kein Mittel gegen dominante Schwaben.
Stuttgart bestimmte von Beginn an das Spielgeschehen und setzte Wolfsburg früh unter Druck. Bereits vor der Pause war die Partie praktisch entschieden. Auch im zweiten Durchgang gelang es den Gästen nicht, dem Spiel eine Wendung zu geben, während der VfB die Kontrolle behielt und kurz vor Schluss den vierten Treffer nachlegte.
Ein Lichtblick aus Wolfsburger Sicht war der Startelfeinsatz von Pharell Hensel. Der 18-Jährige ersetzte kurzfristig den angeschlagenen Mattias Svanberg und stand erstmals in der Bundesliga von Beginn an auf dem Platz. Der gebürtige Wolfsburger zeigte einen mutigen und engagierten Auftritt, auch wenn ihm naturgemäß noch keine spielentscheidenden Aktionen gelangen.
Trotz der klaren Niederlage zeigte die Statistik, dass Wolfsburg kämpfte: Mit 121,84 gelaufenen Kilometern legten die Grün-Weißen sogar eine etwas größere Distanz zurück als Stuttgart (120,97 km). Die höhere Laufleistung spiegelte sich jedoch nicht im Spielverlauf wider.
Matchwinner der Partie war Jamie Leweling, der doppelt traf und damit seine Saisonbestmarke auf sieben Tore erhöhte. Besonders spektakulär: Sein zweiter Treffer wurde mit einer Schussgeschwindigkeit von 100,4 km/h gemessen – Bestwert des Spieltags.
Die Niederlage verschärft die sportliche Lage: Wolfsburg wartet in der Rückrunde weiterhin auf den ersten Sieg und gehört gemeinsam mit dem 1. FC Heidenheim zu den punktärmsten Teams der zweiten Saisonhälfte. Mit lediglich zwei Punkten aus sieben Spielen rutschen die Wölfe tief in den Tabellenkeller und stehen zunehmend unter Druck.