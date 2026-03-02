Klare Niederlage in Stuttgart für die Wölfe

– Foto: Timo Scharer

Der VfL Wolfsburg musste am 24. Bundesliga-Spieltag eine deutliche 0:4-Niederlage beim VfB Stuttgart hinnehmen. Die Niedersachsen gerieten früh ins Hintertreffen und fanden über die gesamte Spielzeit hinweg kein Mittel gegen dominante Schwaben.

Früher Rückstand, keine Antwort

Stuttgart bestimmte von Beginn an das Spielgeschehen und setzte Wolfsburg früh unter Druck. Bereits vor der Pause war die Partie praktisch entschieden. Auch im zweiten Durchgang gelang es den Gästen nicht, dem Spiel eine Wendung zu geben, während der VfB die Kontrolle behielt und kurz vor Schluss den vierten Treffer nachlegte.

Ein Lichtblick aus Wolfsburger Sicht war der Startelfeinsatz von Pharell Hensel. Der 18-Jährige ersetzte kurzfristig den angeschlagenen Mattias Svanberg und stand erstmals in der Bundesliga von Beginn an auf dem Platz. Der gebürtige Wolfsburger zeigte einen mutigen und engagierten Auftritt, auch wenn ihm naturgemäß noch keine spielentscheidenden Aktionen gelangen.