Klare Niederlage in Lahr!

– Foto: Pierre Schmidt

Mettenberger 1 – Schnurr 3 (46. Bellemare 20), Arjonit Rexhepi 5, Schellbach 6, Suwareh 7, Einecker 9, Tekbas 10 (C), Aslan 11, Gomez 12 (62. Manjang 2), Altin Rexhepi 21, Häringer 77.

Zuschauer: 120

Schiedsrichter:

Remy Theresine-Augustine

Assistenten:

(1.) Hassan Lahllal

(2.) Alexandre Strub

Das Trio kam aus Frankreich und leitete die Begegnung souverän.

Nichts zu holen war ...

... für Team 1 beim SC Lahr.

Waren die Möhlinkicker nach der Serie von fünf ungeschlagenen Partien zuletzt noch recht hoffnungsfroh, schlug unter der Woche doch der Verletzungsteufel arg zu. Bei Shqipon Bektashi, Batuhan Boz und Kapitän Maximilian Faller brachen alte Verletzungen wieder auf. Jose Ngonge Mboyo war nach dem Spiel gegen Niederschopfheim noch nicht wieder fit, und Ergi Alihoxha fehlte aus privaten Gründen. Diese große Ausfallliste war für die Trainer Erich Sautner und Yannick Häringer nur schwer zu kompensieren.

So nahm der SC Lahr das Spiel in die Hand und konnte fast durchweg das Spielgeschehen diktieren.

In der 9. Spielminute fiel auch das frühe 1:0. Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld rutschte ein VfR-Spieler aus, und Moritz Bandle konnte unbeschwert vollenden. Mitte der ersten Halbzeit hatte Team 1 eine recht gute Phase, blieb jedoch ungefährlich.

Nach 52 Minuten legte der SCL zum 2:0 nach. Nach einem Einwurf über vier Stationen legte Kapitän Konstant Fries punktgenau auf, und Dominik Kaufmann verwandelte sicher.

Spätestens mit dem 3:0 (67.) war der „Käse“ gegessen. Angriff der Gastgeber über links, Pass in den Strafraum – dieser wurde schlecht geklärt. Der Ball rollte butterweich an die Sechzehnmeterlinie, von wo ihn Johannes Wirth links unten ins Eck „zündete“.

Die wenigen Abschlüsse des VfR hatte Yannick Häringer. So auch in Minute 80 („Den muss ich machen“), als er gut positioniert links unten vorbeischoss.

Coach Erich Sautner mit den Schlussworten: „Das Ergebnis geht vollauf in Ordnung. Hoffentlich kommt der ein oder andere Verletzte zurück, dann geht es mit Volldampf ins Derby am kommenden Freitag gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt (!!).“

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)