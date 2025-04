Klare Niederlage in Höhenrain

Für die BOL Frauen des MTV Diessen gab es am Sonntag in Höhenrain nichts zu holen. In einem einseitigen Spiel verlor das Team von Coach Nico Weis verdient mit 0-2.



"Leider konnten wir heute nicht an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen," so Weis nach der Partie. Mit einem ersatzgeschwächten und stark ausgedünnten Kader hatten die Diessnerinnen dem FSV nur wenig entgegenzusetzen. Der MTV konnte sich kaum Torchancen herausspielen, aber wehrte sich nach Kräften. Zur Halbzeit lagen die Ammersee Mädels durch einen Fernschuss von Katharina Seidl nur knapp in Rückstand, kurz nach der Pause sorgte Carina Schreiner mit dem 2-0 für die Vorentscheidung. Erst 10 Minuten vor dem Ende schaffte es der MTV Diessen, Druck aufzubauen, der Sieg der Gastgeberinnen blieb aber ungefährdet.



Am kommenden Samstag empfangen die Diessnerinnen den TSV Gilching. Anpfiff ist um 15 Uhr im Ammerseestadion.