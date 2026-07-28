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Allgemeines
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Klare Niederlage in den Niederlanden
TuS Bersenbrück unterliegt HHC Hardenberg deutlich
Der TuS Bersenbrück hat im abschließenden Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den niederländischen Gastgeber HHC Hardenberg unterlag die Mannschaft von Hanjo Vocks mit 1:6 und offenbarte insbesondere in der Anfangsphase große Probleme.
Der TuS erwischte einen denkbar schlechten Start in die Begegnung. Die Gastgeber aus den Niederlanden präsentierten sich von Beginn an spielfreudig und effizient und nutzten die Unsicherheiten der Bersenbrücker konsequent aus. Bereits innerhalb der ersten zehn Minuten zog HHC Hardenberg auf 3:0 davon und stellte die Weichen früh auf Sieg.
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fand der Oberligist zwar besser in die Partie und kam vereinzelt selbst zu Offensivaktionen, doch anstatt den Anschluss zu erzielen, musste Bersenbrück noch vor dem Seitenwechsel das 0:4 hinnehmen.
Eickschläger sorgt für den Schlusspunkt
Nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichenere Begegnung, ohne dass der TuS die Wende einleiten konnte. Hardenberg blieb die spielbestimmende Mannschaft und erhöhte mit zwei weiteren Treffern auf 6:0.
Den Schlusspunkt setzte schließlich Michel Eickschläger, der in der Schlussminute den Ehrentreffer zum 1:6 erzielte und damit zumindest das Ergebnis etwas freundlicher gestaltete.
Die deutliche Niederlage verdeutlichte, dass der Gegner den Bersenbrückern in vielen Phasen überlegen war. Gleichzeitig dürfte die hohe Fehlerquote der Gäste dem Trainerteam zusätzliche Erkenntnisse geliefert haben. Unabhängig von der Qualität des niederländischen Kontrahenten offenbarte der TuS insbesondere im Defensivverhalten und in der Anfangsphase Schwächen, die vor dem Pflichtspielstart abgestellt werden müssen.
Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt allerdings nicht. Bereits am Samstag beginnt für den TuS Bersenbrück die Pflichtspielsaison. Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals empfängt die Mannschaft den SSV Vorsfelde im Hasestadion. Dann zählt nicht mehr die Vorbereitung, sondern ausschließlich das Weiterkommen.