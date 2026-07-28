Klare Niederlage in den Niederlanden

Der TuS erwischte einen denkbar schlechten Start in die Begegnung. Die Gastgeber aus den Niederlanden präsentierten sich von Beginn an spielfreudig und effizient und nutzten die Unsicherheiten der Bersenbrücker konsequent aus. Bereits innerhalb der ersten zehn Minuten zog HHC Hardenberg auf 3:0 davon und stellte die Weichen früh auf Sieg. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fand der Oberligist zwar besser in die Partie und kam vereinzelt selbst zu Offensivaktionen, doch anstatt den Anschluss zu erzielen, musste Bersenbrück noch vor dem Seitenwechsel das 0:4 hinnehmen.

Eickschläger sorgt für den Schlusspunkt Nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichenere Begegnung, ohne dass der TuS die Wende einleiten konnte. Hardenberg blieb die spielbestimmende Mannschaft und erhöhte mit zwei weiteren Treffern auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Michel Eickschläger, der in der Schlussminute den Ehrentreffer zum 1:6 erzielte und damit zumindest das Ergebnis etwas freundlicher gestaltete.