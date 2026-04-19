Klare Niederlage in Burgrieden: SGM unterliegt mit 0:3

Der Aufstiegsfavorit übernahm vom Anpfiff weg die Spielkontrolle, die SGM stemmte sich aber dagegen. Trotzdem kamen die Einheimischen nach acht Minuten zur ersten Gelegenheit durch einen Freistoß, den SGM-Keeper Basti Schütte aber per Faustabwehr klären konnte. Zehn Minuten später war man mit dem Glück im Bunde, als ein Kopfball am Pfosten der SGM landete. Und in der 23. Minute kombinierte sich der SVB erfolgreich vor das Tor, blieb aber im Abschluss zu schwach. In der 32. Minute tauchte dann die SGM erstmals gefährlich im gegnerischen Strafraum auf, doch auch der Schuss von Daniel Biechele war zu schwach und stellte den Schlussmann vor keine Probleme. Bis zur Pause bleiben die Gastgeber weiter überlegen, konnte sich aber zunächst keine weiteren Gelegenheiten erarbeiten. Im zweiten Abschnitt dasselbe Bild, die Platzherren hatten alles im Griff und entschieden die Partie vorzeitig durch einen Doppelschlag in der 52. und 54. Minute. Zunächst sorgten sie mit einem Abstauber nach einem Eckstoß für das 1:0, dem sie zwei Minuten später nach einem schnellen Gegenangriff das 2:0 folgen ließen. Danach ließen sie etwas ruhiger angehen und die SGM kam etwas besser ins Spiel, ohne wirklich gefährlich vor dem gegnerischen Tor aufzutauchen. Einzig eine Chance von Jan Osterried, dessen Abschluss zu schwach war. ist erwähnenswert. Nachdem die Heimelf in der 76. Minute noch eine Riesenchance ungenutzt ließ, sorgten sie drei Minuten später mit einem Kopfballtor nach einem Eckball für den verdienten 3:0 Endstand.