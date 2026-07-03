Klare Niederlage im Test: Garmisch-Partenkirchen verliert gegen Grünwald

Neu im Dress des 1. FC: Mamadou Diba (r.) ist bei den Werdenfelsern in der Defensive eingeplant. – Foto: Oliver Rabuser

Der Bezirksligist unterliegt dem TSV Grünwald im zweiten Testspiel deutlich. Nur in der ersten halben Stunde hielt das Team mit stark dezimiertem Kader mit.

Das nackte Ergebnis weckt wenig Illusionen. Mit 1:6 unterliegt der 1.FC Garmisch-Partenkirchen im zweiten Testspiel dem TSV Grünwald. Einmal mehr trat der 1. FC mit stark dezimiertem Kader an. Felix Andreitchenko musste als einziger Wechselspieler bereits Mitte des ersten Abschnitts ran, weil Michel Naber über Oberschenkelprobleme klagte. Der Landesligist wucherte indes mit 18 Kaderspielern, darunter auch Christoph Schmidt, der die vergangenen Jahre Stammkraft der Werdenfelser Verteidigung war.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit ging das schon in Ordnung“, urteilte Stefan Schwinghammer. Im Detail betrachtet finden sich aber brauchbare Ansätze. Bereits in Minute drei hatte Lukas Ende den Außenseiter in Front gebracht, in Minute 25 fiel das 1:1, in Minute 38 das 2:1. Deshalb resümierte der Coach, dass die erste halbe Stunde gezeigt habe, „was möglich ist“. Will meinen: Mit vollständigem Kader ist ihm vor der Bezirksliga-Saison nicht bange. Ohne Naber fehlte dem Team gleichwohl ein zweiter gelernter Sechser neben Kapitän Jakob Jörg. Schwierig, so die Qualität des ambitionierten Landesligisten einzubremsen.