Klare Niederlage im Test: Garmisch-Partenkirchen verliert gegen Grünwald

Der Bezirksligist unterliegt dem TSV Grünwald im zweiten Testspiel deutlich. Nur in der ersten halben Stunde hielt das Team mit stark dezimiertem Kader mit.
Das nackte Ergebnis weckt wenig Illusionen. Mit 1:6 unterliegt der 1.FC Garmisch-Partenkirchen im zweiten Testspiel dem TSV Grünwald. Einmal mehr trat der 1. FC mit stark dezimiertem Kader an. Felix Andreitchenko musste als einziger Wechselspieler bereits Mitte des ersten Abschnitts ran, weil Michel Naber über Oberschenkelprobleme klagte. Der Landesligist wucherte indes mit 18 Kaderspielern, darunter auch Christoph Schmidt, der die vergangenen Jahre Stammkraft der Werdenfelser Verteidigung war.
„Aufgrund der zweiten Halbzeit ging das schon in Ordnung“, urteilte Stefan Schwinghammer. Im Detail betrachtet finden sich aber brauchbare Ansätze. Bereits in Minute drei hatte Lukas Ende den Außenseiter in Front gebracht, in Minute 25 fiel das 1:1, in Minute 38 das 2:1. Deshalb resümierte der Coach, dass die erste halbe Stunde gezeigt habe, „was möglich ist“. Will meinen: Mit vollständigem Kader ist ihm vor der Bezirksliga-Saison nicht bange. Ohne Naber fehlte dem Team gleichwohl ein zweiter gelernter Sechser neben Kapitän Jakob Jörg. Schwierig, so die Qualität des ambitionierten Landesligisten einzubremsen.
Erstmals für den 1. FC in Grünwald am Ball: Mamadou Diba. Er war der von Schwinghammer vorige Woche angekündigte Probespieler. Ganz offensichtlich mit nachhaltigen Eindrücken. „Er ist jetzt fest bei uns.“ Diba war nach seiner Ankunft in Deutschland bei TürkSpor Allach aktiv, bildet jetzt zusammen mit Mohamed Karim per Bahn eine Fahrgemeinschaft zum Training am Gröben. „Es gibt noch ein paar Defizite bei der Sprache“, merkt Schwinghammer an. „Aber dafür, dass Mamadou erst seit elf Monaten im Land ist, passt es schon richtig gut.“ Positionell ist Diba für die hintere Linie vorgesehen.
Ob der Zugang am Samstag im Pokal gegen den FC Ismaning mitwirken kann, bleibt abzuwarten. Nach einem rüden Einsteigen von hinten quälte sich Diba mit dickem Knöchel über die restliche Spielzeit. Verstärkung für die Garmisch-Partenkirchner ist derweil in Person von Momo Ndiaye, Lucas Pfefferle und Fabian Rotter in Sicht.