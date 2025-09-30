Klare Niederlage - Haidlfing ohne Chance beim Auswärtsspiel

Im Auswärtsspiel traf der SV Haidlfing bei besten Witterungs- und Platzbedingungen als Tabellendritter auf den direkten Verfolger SV Mengkofen. Der erwartet schwere Gegner brachte dabei dem SVH eine unerwartet hohe Niederlage bei.

Haidlfing musste gegenüber der Vorwoche auf Lucas Fischer, Eric Ruder, Luca Steiner und Markus Drasch verzichten. Mengkofen versuchte von Beginn an den Heimvorteil zu nutzen und drängte Haidlfing in die eigene Hälfte. Bereits in der 6. Minute erzielte Mengkofen den Führungstreffer. Nach einem zu kurzen Abschlag schaltete Mengkofen schnell um. Die Flanke konnte nicht verhindert werden und landete bei Zollner, der nur noch einschieben musste. Mengkofen blieb am Drücker und erzielte drei Minuten später das 2:0. Vorausgegangen war ein direkt gespielter Angriff über vier Stationen und Ecker versenkte den Ball mit einem trockenen Schuss im langen Eck. Der SVH kam nach dieser Schockphase endlich besser ins Spiel und Spielertrainer Christoph Stoiber erzielte in der 18. Minute, nach einem schönen Spielzug mit anschließendem Pass nach innen, aus kurzer Distanz den 2:1 Anschlusstreffer. Daraufhin war Haidlfing dem Ausgleich nahe, der in der 36. Minute durch eine Parade des Heimtorwarts, nach einem Schuss durch Mittelstürmer Eckhard, verhindert wurde. Straßl setzte kurz darauf einen Freistoß aus 25 Metern über das Tor. In der 42. Minute kam Tim Fischer zum Abschluss, schoss aber aus 22 Metern ebenfalls über das Tor. Als Haidlfing gerade dabei warOberwasser zu bekommen fiel das 3:1. Ein verunglückter Rückpass landete im eigenen Tor und beendete sowohl die Haidlfinger Angriffsbemühungen, als auch die erste Hälfte.