Die U17 des 1.FC Saarbrücken musste am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg eine hohe Heimniederlage einstecken, am Ende stand ein 1:5 (1:2) zu Buche.

Für die U17 des 1. FC Saarbrücken gab es am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg eine 1:5 (1:2)-Heimniederlage. Die erste Gästeführung durch Stefanos Abufakari (27.) konnte Emil Wagner neun Munuren später ausgleichen. Doch Thierno Diallo stellte mit dem Pausenpfiff den Halbzeitstand für die Gäste sicher. Im zweiten Durchgang machten dann Darko Malisanovic (63.), Vincent Reiter (64.) und Tim Plattner (75.) innerhalb von zwölf Minuten alles klar für die Gäste. "Wir haben zu viele Fehler gemacht, das nutzt so ein Gegner wie Freivurg aus. Wir sind personell knapp besetzt gewesen, deshalb war es absehbar, dass so was passieren kann. Unser 14-jägeigwr Torwart Lukas Karthein hat gut gehalten, auch Emul Wagnwr hat gut gespielt" sagte FCS-Trainer Sven Borgard.

