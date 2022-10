Klare Niederlage gegen den Tabellenleader 4. Liga, Gruppe 9: Kollbrunn-Rikon - Effretikon II

Nach einem guten Abschlusstraining am Dienstag waren die Hoffnungen auf Punkte gross. Die Anweisung war klar, zuerst mal kein Tor zu erhalten. Heute mit zwei Sechser und einer defensiven Variante unsere sonstige Aufstellung. Nach Anpfiff übernahm Kollbrunn das Spieldiktat, genauso wie Effi es wollte. Das Zwei machte die Räume eng und war nahe beim Mann. Sobald man den Ball hat konnten die beiden Flügel lanciert werden doch etwas Zählbares oder eine Grosschance kam leider nicht zu Stande. In der 22 Minute war Effi am Spielaufbau, als der letzte Pass seit gefühlt 3 Spielen hintereinander wieder nicht an den Mann kam, konnte Kollbrunn den schnellen Wüst lancieren, welcher eiskalt zum 1:0 verwandelte. Effi leicht geschockt, da das Team solange wie möglich die Null halten wollte. Egal weitergehts…das Spiel aber wie vorhin Kollbrunn machte das Spiel und Effi zerstörte dies. Funktionierte eigentlich ziemlich gut. Weder über die Flügel, noch durch die Mitte kam Kollbrunn zu Chancen. Bis in die 37. Minute, was soll ich sagen, identisch zum 1:0, Effi verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung, Konter und Tor von Teixeira. Eiskalt, zwei Chancen, zwei Konter, zwei Tore. Kurz vor der Pause doch noch zwei Halbchancen für Effi, nach einen Seitenwechsel kam Lopes auf der rechten Seite durch, passte zur Mitte auf Kofler, doch dieser stand mit dem Rücken zum Tor und konnte leider nicht abschliessen. Die zweite Möglichkeit entstand nach einem Eckball. Der Ball war kurze Zeit alleine im Strafraum aber da waren die Kollbrunner Jungs wieder schneller.

In der Pause wurde der Coach etwas lauter und stellte die Formation auf die gewöhnliche mit zwei 10er um. Hoffentlich nur keine weiteren Gegentore.

Die zweite Halbzeit startete, man merkte das bei Effi nun ein bisschen Emotionen im Spiel sind. Effi stand nun höher und auch dies funktionierte defensiv nicht schlecht. Doch vorne kommt Effi einfach auf keinen grünen Zweig. Um so länger das Spiel dauerte, desto mehr konnten die Kollbrunner kontern. Bis zur 72 Minute passierte nichts erwähnenswertes, deshalb springe ich gleich dahin. Wieder einmal entwischte Wüst, lies zwei Effretiker vorbei ziehen aber nur bis ihn Lehner verfolgte, dieser merkte gleich das er mit der Geschwindigkeit nicht mithalten konnte und entschied sich für das taktische Foul – Gelb, schonwieder Fünf Minuten später nochmals Wüst der entwischte, lässt alle stehen inklusive Meier, verzog dann aber kläglich vor dem leeren Tor. Effi brachte Offensiv weiterhin nichts zustande, keinen Torschuss, gar nichts, obwohl das Team sich nun viel offensiver orientierte. Die Konsequenz die Gegentore in der 78 und 83 Minute. Beim 3:0 konnte ein Kollbrunner von der Mittellinie bis vor Meier alleine durchdribbeln, keiner von Effi fühlte sich verpflichtet den Ball wegzunehmen oder das taktische Foul zu machen. So endete das Spiel mit 4:0 für den Tabellenleader. Das grösste Problem von Effi ist die Offensive, man kommt zu keinen Chancen, nicht mal bis zum Abschluss. Für viele Tore war das Zwei noch nie bekannt aber so schlimm wie in dieser Saison war es echt noch nie. Die Defensive ist grundsätzlich solid. Bei den Gegentoren, kann man sogar mit der oberen Tabellenhälfte mithalten. Wir hoffen das am Sonntag, 16.10.2022 gegen den FC Weisslingen der Knoten platzt und Effi wieder einmal ein Tor schiessen kann.



Matchtelegramm: Meier S., Zollinger (46‘ Troll), Kofler, Setz, Meier Y., Siegenthaler, Lopes (59‘ Schärz), Lehner (80‘ Morf), Sebök, Fischer (67‘ Ahmadi), Schneller (74‘ Stillhard)