Klare Niederlage für Immenhausen - Zierenberg bleibt ungeschlagen

– Foto: TSV Immenhausen

Die TSV Immenhausen musste im Heimspiel gegen den TSV Zierenberg stark personalgeschwächt antreten und hatte lediglich einen Auswechselspieler zur Verfügung. Die Gäste aus Zierenberg reisten als ungeschlagener Tabellenzweiter an und wurden ihrer Favoritenrolle früh gerecht.

Nur vier Minuten später folgte der nächste Dämpfer. Ein Fehlpass von Keeper Andy Rehrmann im Aufbauspiel wurde abgefangen, erneut war Morar beteiligt und legte den Ball an die Strafraumkante zurück, wo Niklas Büchling flach und präzise ins lange Eck zum 0:2 traf.

Immenhausen begann mit einer defensiven Ausrichtung, mussten jedoch bereits in der 7. Minute den ersten Rückschlag hinnehmen: Ein langer Ball von Zierenberg segelte über die Abwehr, Andrei Morar zog auf der Außenbahn in den Strafraum davon und legte quer auf Nicklas Germeroth, der zur frühen Führung einschob.

In der 29. Minute zeigte sich ein ähnliches Bild: Wieder wurde Morar in Szene gesetzt, Rehrmann konnte den ersten Abschluss noch parieren, war beim Nachschuss von Büchling jedoch chancenlos und auch die restliche Defensive konnte den nächsten Gegentreffer nicht verhindern.

Mit einem 0:3 ging es in die Halbzeit. Insgesamt erspielten sich beide Teams nur wenige Chancen, doch Zierenberg zeigte sich äußerst effizient, während Immenhausen die letzte Präzision und Entschlossenheit vermissen ließ.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Nach fünf Minuten war Morar nach einer Flanke im Strafraum am Ball, legte diesen zurück und Büchling schnürte mit seinem dritten Treffer seinen Dreierpack. Kurz darauf erhöhte Johannes Deuermeier nach einer Ecke per Kopf auf 0:5 und sorgte früh für klare Verhältnisse.

In der 56. Minute hatte Immenhausen eine gute Gelegenheit zum Ehrentreffer, doch Pascal Kopp scheiterte frei vor dem Tor aus rund zehn Metern an Zierenbergs Keeper Stefan Gorgiev.

In der Folge verflachte die Partie zunehmend zu einem lauen Sommerkick. Zierenberg schaltete mehrere Gänge zurück, kam aber weiterhin zu Chancen, während Immenhausen offensiv die Ideen und Durchschlagskraft fehlte.

Den Schlusspunkt setzte dennoch der Gastgeber in der Nachspielzeit: Nach einem Einwurf landete der Ball bei Tobias Vitera, der sonst im Tor zuhause ist und aufgrund der Personalsituation auf dem Feld aushelfen musste. Er zog mit dem Ball in Richtung Zentrum, wurde dabei jedoch abgeblockt. Der Ball landete beim aufgerückten Innenverteidiger Ivan Montero Rodriguez, der aus rund 20 Metern abzog. Der Ball wurde abgefälscht und landete zum 1:5-Endstand im Netz.

Aufstellung TSV Immenhausen II:

Andy Rehrmann, Marvin Perndl, Ivan Montero Rodriguez, Colin Schöps, David Golek, Maurice Mündelein, Pascal Kopp, Nico Siebert-Grüneberg (46‘ Tobias Vitera), Adrian Handel, Kevin Sieckmann, Samuel Desel

Trainer: Pascal Göhl

Tore:

0:1 Nicklas Germeroth (7‘)

0:2 Niklas Büchling (11‘)

0:3 Niklas Büchling (29‘)

0:4 Niklas Büchling (50‘)

0:5 Johannes Deuermeier (55‘)

1:5 Ivan Montero Rodriguez (90‘+1 – Vorlage Tobias Vitera)