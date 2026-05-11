Klare Niederlage für Comet Kiel: Effizientes Weiche II siegt 4:0

Ilidio Santos (li., Weiche Flensburg II), hier Serkan Yildirimer (Inter Türkspor Kiel) ist mit 38 Jahren fast so fit wie mit 19. – Foto: Ismail Yesilyurt

Am späten Saisonabend der Landesliga Schleswig musste sich der bereits feststehende Absteiger SVE Comet Kiel dem Tabellenachten SC Weiche Flensburg 08 II deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Trotz eines engagierten Beginns der Kieler sorgten individuelle Fehler und die eiskalte Chancenverwertung der Flensburger Reserve für ein deutliches Ergebnis, das den Spielverlauf jedoch nur bedingt widerspiegelte.

Der SVE Comet Kiel startete gut in die Partie und erarbeitete sich durch Moritz Knutzen eine frühe Großchance, die jedoch ungenutzt blieb. Die Quittung folgte in der 16. Spielminute durch einen „Sonntagsschuss“ von Eney Kaya, der aus gut 24 Metern genau in den Winkel traf. Ein individueller Fehler im Aufbau führte kurz vor der Pause zum 0:2 durch Tanju Hassanoglou (41.).

„Wir hätten, glaub ich, noch drei Stunden nachher spielen können, ohne ein Tor zu machen. Verdient verloren. Nicht schlecht Fußball gespielt, aber die Luft ist einfach raus. Wir freuen uns jetzt einfach, wenn die Saison zu Ende geht.“

Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich die Fehlerkette fort. Ein missglückter Steckpass von Marvin Petersen leitete das 0:3 durch Jonas Kabus (51.) ein, ehe Tanju Hassanoglou mit seinem zweiten Treffer des Tages (57.) nach einem weiteren Abstimmungsproblem in der Kieler Defensive den 0:4-Endstand markierte.

„Altherren“ glänzen mit Laufleistung

Obwohl das Ergebnis deutlich ausfiel, sah Weiche-Trainer Dimitry Kehl keinen einseitigen Spielverlauf. Er gab offen zu, dass seine Mannschaft bei einigen Chancen der Kieler auch das nötige Glück und einen sicheren Rückhalt in Torwart Kjell Sörensen hatte. Für Kehl stand vor allem die Reaktion auf die schwache Vorwoche im Vordergrund.