Klare Niederlage für 1. FC Kleve II Der Bezirksligist unterliegt im Heimspiel gegen den VfL Tönisberg mit 1:5.

So wirklich unzufrieden schien Marco Schacht, Trainer des 1. FC Kleve II, nach der deutlichen 1:5 (0:3)-Heimniederlage gegen den VfL Tönisberg in der Bezirksliga nicht zu sein. „Wenn man das Ergebnis sieht, denkt man, Tönisberg hätte uns an die Wand gespielt. Tatsächlich hatten wir eigentlich genauso viele Chancen wie der Gegner, nur der war gnadenlos effektiv. Bei uns fehlte im Abschluss die letzte Entschlossenheit. In der Defensive haben wir zu viele Fehler gemacht“, sagte Schacht.