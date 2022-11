Klare Niederlage beim Spitzenreiter



Dass der Tabellenführer aus Kelsterbach das Spiel sehr ernst nahm, erkannte man bereits an der Mannschaftsaufstellung. So stand beispielsweise Noah Brämer, ihr Top-Torjäger aus dem KOL-Team, in der Startformation. Und Brämer war es auch, der in der Anfangsphase an den gefährlichen Viktoria-Aktionen beteiligt war. In der 6. Minute traf er freistehend aus acht Metern den Ball nicht richtig und in der 14. Minute konnte FCM-Keeper Dominic Weiland den Abschluss von Gabriel Handloegten nach einer präzisen Vorarbeit Brämers an den Pfosten lenken. Die Kelsterbacher spielten konzentriert aus der eigenen Defensive, versuchten weitgehend lange Bälle zu vermeiden und unsere Defensivreihe mit Direktspiel und vielen Seitenverlagerungen aus den Angeln zu heben. Schon an dieser Stelle ein Lob an unser Team, denn aus dem Spiel heraus ließen die Marxheimer nicht allzu viele Chancen zu. Insbesondere die Innenverteidigung mit Manuel Knaier und Nico Diez war hellwach und hielt den Strafraum über weite Strecken sauber. Torabschlüsse waren natürlich nicht komplett zu vermeiden, aber Joshua Mensah verzog seinen 14-Meter-Schuss (37.) und Handloegtens Drehschuss aus acht Metern ging knapp am langen Pfosten vorbei. In der Offensive taten wir uns enorm schwer. Marlon D’Onorio de Meo versuchte des Öfteren, die Kelsterbacher mit seinem Tempo in Schwierigkeiten zu bringen. Die Situationen wurden aber von einer stabilen Defensivreihe routiniert geklärt oder auch mal clever per Foulspiel unterbunden. Der Knackpunkt war dann die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der letzte Angriff der Kelsterbacher war eigentlich schon geklärt. Lars Lakomy fand bei seinem Versuch des Spielaufbaus Kevin Borkowski, der 30 Meter vor unserem Tor unglücklich ausrutschte. Ilias Manousaridis erfasste die Situation, spielte den Ball sofort flach und präzise zurück in unseren „unsortierten“ Strafraum und fand dort den freistehenden Mensah, der unhaltbar zum 1:0 abschloss (45.+2).

Die (Vor-)Entscheidung fiel dann bereits kurz nach der Pause, benötigte allerdings ein wenig die Unterstützung von Schiedsrichter Touran Ates. Er entschied auf strafwürdiges Handspiel von Knaier, dem der Ball im Lauf (wenn überhaupt) an den Oberarm sprang. Hier auf Elfmeter zu entscheiden – dies auch noch relativ spät nach mehreren Zurufen – ist schon interessant. Brämer jedenfalls verwandelte unbeeindruckt links unten (2:0, 49.). Auch wenn die ersten beiden Gegentore sehr unglücklich waren, sollten wir schon sachlich analysieren. Und dabei kommt man recht schnell zu der Erkenntnis, dass die Viktoria die bessere Mannschaft war, verdient in Führung lag und ihren Sieg am Ende ausbaute. Die Treffer von Mechmet Karampas nach einer Ecke (3:0, 72.), Brämer (5:0, 78.) nach Vorarbeit von Handloegten wurden noch ergänzt von einem Eigentor von Knaier (4:0, 76.), der Handloegtens Hereingabe unglücklich im eigenen Netz unterbrachte. Offensiv war auf Marxheimer Seite lediglich ein Abschluss von Basti Lieb aus 25 Metern (58.) und ein Freistoß, der knapp am langen Pfosten vorbeiging (88.), zu verzeichnen. Dennoch war es kein schlechter Auftritt unseres Teams, das insbesondere in den 45 Minuten konsequent und laufstark verteidigte. Es ging heute gegeneinen starken Spitzenreiter, der vor allem in der Defensive gut wie fehlerfrei spielte und in der Offensive genügend Qualität hatte, dieses Match verdient zu gewinnen!